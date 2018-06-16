Diyarbakır adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Habertürk TV'deki söyleşisini dinliyordum. Eker PKK'nın yapısını irdelerken müthiş bir saptamayı seslendiriyordu. "Bunlar kandan besleniyor" diyor ve "Türkiye'de bir Kürt sorunu yok bir terör sorunu var" şeklinde konuşuyordu.



Anneleri ağlattılar

Bir gün sonra PKK'nın Suruç'taki eyleminin haberi gelince Eker'in teşhisinin doğruluğunu anladım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki mitingde bu son PKK eylemini şöyle anlatıyordu:

"- Benim Şanlıurfa Milletvekilimin ağabeyi öldürülüyor. Bugün defnedildi.

Şu anda Başbakanımız, bakanlarımız orada. Biz barış istiyoruz.

Bunlar lafta barış istiyorlar.

Bunların bugüne kadar öldürdükleri insan sayısı, yüzlerce, binlerce...

Benim Kürt annelerimi ağlatanlar bunlar değil miydi? Bunlar hâlâ buna devam ediyorlar."



Sanki bir ordu kuruyorlar

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Kalana Üs Bölgesi'ni ziyaret ederken İkiyaka Dağları bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

"- Hakkâri bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendiriyoruz.

116 adet Kalaşnikof, 1 adet Doçka, 5 adet piyade tüfeği, 3 adet güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 adet Biksi makineli tüfek, 5 adet RPG-7, 7 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet bomba atar, 1 adet av tüfeği, 217 adet el bombası, 239 adet taarruz tipi el bombası ele geçirildi."



FETÖ ve PKK birbirlerine bağlı

Bütün bunları bir vatandaş ve bir seçmen olarak değerlendirdiğimizde, 24 Haziran'ın önemini daha iyi anlıyoruz.

Bu seçimde sadece yeni anayasal sisteme geçilmeyecek. Bu seçimde FETÖ'ye de, PKK'ya da halk olarak cevap verilecek.

Çünkü Mehdi Eker'in de söylediği gibi "FETÖ ile PKK'nın kabloları birbirine bağlıdır. Aynı prizden elektrik alıyorlar, enerjileri ve prizleri aynı yerde. İkisi de birbirine bağlı ve bir yere bağlılar."