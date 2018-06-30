Cumhuriyet dönemi özel sektörünün kurucu isimleri hatırlandığında Vehbi Koç, Nejat Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı akla ilk gelenlerdir. Bu isimlere önceki gün 88 yaşında vefat eden Şarık Tara'nın da eklenmesi bana göre şarttır.



Dünyaya açıktı

Şarık Tara'nın özelliği dünyaya açık olmasıydı. Gerçi iş dünyasının bir diğer öncüsü olan rahmetli Fuat Süren de dünyaya açık bir iş adamıydı.

Ama o tüccardı. Şarık Tara ise bir inşaatçı olarak sınırların dışına çıkmıştı. Bugün bayrağımızı dört kıtada dalgalandıran müteahhitlerimizin öncülerindendi. Moskova'daki ENKA gökdelenleri bile onun ufkunun simgelerindendir. Tara 200 bini aşkın kişiyi yurtdışı projelerinde çalıştırdı. ENKA, yıllar içinde Türk mühendisleri için adeta ikinci bir okul oldu. Eniştesi ve ortağı Sadi Gülçelik'i bir uçak kazasında kaybetmişti ve ENKA adı bu birlikteliğin simgesiydi.



?Davos ve Tara

1980 sonrasında Turgut Özal'ı Davos Ekonomik Forumu ile o tanıştırdı. Forumun kurucusu Prof. Schwab, Tara'nın Enka'sında yönetim kurulu üyesiydi. 1984'te bir akşam Şara'nın Bebek'teki evindeydik. Başbakan Turgut Özal ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu da vardı o akşam yemek davetinde. Bir ara telefon çaldı ve Özal'a Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Çernenko'nun da öldüğü haberi verildi.



?Moskova yolculuğu

Özal daha bir ay önce Moskova'da Andropov'un cenaze törenine katılmıştı. Yeniden Moskova'ya gitmek zorunda kalacağı anlaşılınca, Halefoğlu Viyana üzerinden Moskova'ya gidebilecekleri uçakları araştırmaya başladı. O sırada Şarık Tara müdahale etti ve "Bu işi bana bırakın" dedi. Sonra Zürih'e telefon edip ertesi gün için bir uçak göndermelerini söyledi. Ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı özel uçakla tanışmış oldu.



Değerli bir arkadaş

Şarık Tara benim için kendisinden çok şey öğrendiğim değerli bir arkadaştı da. Onunla yurtdışına çok yolculuğum oldu ve çok önemli isimlerle tanıştım. Yugoslavya iç savaşından önce Bosna'da hem Sırp hem de Boşnak yöneticilerin dost oldukları bir geceyi müzik eşliğinde yaşarken, bu toprakların çok kısa süre sonra kana bulanacağını hiç düşünmemiştim.



?Üsküplüydü

Osmanlı akıncılarının torunu olan Tara, Üsküp doğumluydu ve 1944'te Türkiye'ye ailesi ile göç etmişti. Şarık Tara bu vatana gerçek bir aşkla bağlıydı.

Ona rahmet, eşine ve evlatlarına sabır diliyorum.