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MEHMET BARLAS
06 Ağustos 2018, Pazartesi BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Bir müttefik aynı zamanda tehdit de olabilirmiş

Çok zor bir dönemden geçtiğimizi kabul etmeliyiz. Devlet olarak önceliğimiz "Terörle mücadele"dir. Göreceli olarak tek süper gücün hiçbir kural tanımayan olduğu bu dönemde, "Terörle mücadele"nin "Amerika ile mücadele"ye dönüştürülmeden nasıl başarıya ulaştırılabileceğinin hesabı mutlaka yapılmalıdır.

Hep ABD var
15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin himayesindeki 'nün bulunduğu biliniyor... Güney sınırlarımızdaki / oluşumuna ABD'nin silah yardımı yaptığı biliniyor... Halkbank- Zarrab davasının ABD yargısında bir FETÖ operasyonuna dönüştürüldüğü biliniyor... Ve son olarak Türk kanunlarına göre yargılanan ajan-papaz Brunson'u vesile eden ABD'nin 'ye karşı yaptırımları gündeme getirdiği de biliniyor...

Büyük sorumluluk
2'nci Dünya savaşında Türkiye'nin sorumluluğunun yükü 'nün sırtındaydı. İnönü 2'nci Dünya Savaşı sonrasındaki Sovyet tehlikesini ve tecavüz girişimini, ABD ile ittifak kurarak önledi. Bugün ise o müttefik Türkiye'yi çeşitli vesilelerle tehdit ediyor. Kısacası 2'nci Dünya Savaşı'nda İnönü'nün sırtındaki sorumluluk yükü bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındadır. Ve en kötüsü bugün tek tehdit ABD'dir.

Ambargolar da var
ABD ile ittifakı bozmadan ve bu arada Türkiye'yi hedef alan ABD kaynaklı tehditleri bertaraf ederek hayatı sürdürmek kolay olmayacaktır. Bu arada ABD Kongresi'nin "Türkiye'de demokrasi yok" gerekçesiyle silah satışına koyduğu ambargoları aşmak gibi bir sorun da gündemdedir.

Suudi demokrasisi
Bir başka mesele de, ABD yönetimindeki ve yasamasındaki çifte standarttır. Türkiye'deki demokrasinin ve hukukun varlığını tartışan ABD 'la haşır neşir değil midir? Ülkedeki zenginleri bir otele tıkayıp onların servetlerine işkence ile el koyan Suudi rejimi o haraç paralarla ABD'den silah satın almıyor mu?

Ağır sorumluluk
Yazının sonunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarında taşıdığı sorumluluğun ağırlığını hatırlatıyorum. Sırtınızda devletin, toplumun, ülkenin istikrarının, güvenliğinin, refahının sorumluluğu bulunmadığı zaman veya bunlar size vız geldiği zaman, neler söylemez, ne kararlar almazsınız ki... Ya da ülkeniz felakete sürüklendiği zaman bayram edenleri de görmez misiniz? ABD ile ilişkiler bütün bu durumları içeriyor.

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