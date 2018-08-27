Okul sıralarında tarih dersini insanların öyküleri olarak değil de ezberler dizesi olarak beyinlere sokmaya çalışan eğitim programları yüzünden, geçmişimize pek fazla ilgi duymadık. Dün 947'nci yılını kutladığımız Malazgirt Savaşı'nın iki aktörünün, yani Sultan Alparslan'ın ve İmparator Romen Diyojen'in bu savaştan sonra başlarına gelenleri pek merak etmeyiz.



ANADOLU'DAN TÜRKİYE'YE

Anadolu'nun "Türkiye" olması yolundaki ilk büyük adım, 1071'deki "Malazgirt Savaşı"nı Bizans ordusuna karşı zaferle sonuçlandıran Sultan Alparslan tarafından atılmıştır.

Siyasi coğrafyayı değiştirecek önemdeki Malazgirt Savaşı'nın muzaffer komutanı Alparslan'ın karşısında, Bizans İmparatoru Romen Diyojen vardı.



ROMEN DİYOJEN'İN ÖLÜMÜ

Romen Diyojen savaşı kaybettikten sonra Bizans'a, yani İstanbul'a dönmeden bir darbeyle devrildi. Bir ordu toplayarak yeniden iktidarı almaya çalıştı ama başarılı olamadı. Adana'dan Cotiaecum'a (Kütahya) kadar katır sırtında götürüldü. 29 Haziran 1072'de Kütahya'da gözlerine mil çekilerek kör edildi. Sürgün edildiği Proti Adası'nda (Kınalıada) 4 Ağustos 1072'de öldü.



SULTAN ALPARSLAN'IN ÖLÜMÜ

Sultan Alparslan ise Malazgirt'ten sonra ordusuyla Türkistan'a doğru sefere çıktı. Karahanlılar'a ait olan Barzam Kalesi'ni zapt etti. Huzuruna kabul ettiği Barzam Kalesi kumandanı Yûsuf Hârizmî (Barzemî) çizmesine sakladığı küçük bir hançerle Alparslan'ı ağır şekilde yaraladı. Dört gün sonra da 24 Kasım 1072'de vefat etti.



SULTAN 1'İNCİ MURAT

Sultan Alparslan'ın ölümü, 300 yıl sonra aynı şekilde öldürülen bir başka Müslüman devlet adamının yani Osmanlı Sultanı 1'inci Murat'ın öyküsünü akla getiriyor... Yani Alparslan nasıl Anadolu'yu Türkiye yapmak yolundaki ilk büyük adımı attıysa, 1'inci Murat da Balkanlar'ı Osmanlı yapmak için ilk büyük adımları atmıştı.



1'İNCİ MURAT'IN ÖLÜMÜ

Sultan 1'inci Murat Osmanlı'yı durdurmaya çalışan Haçlılar'ı önce 1364'te "Sırp Sındığı Savaşı"nda yendi. (1364). Savaş sonrasında Edirne başkent yapılmıştır. Bulgarlar, 1369'da Osmanlı egemenliğini tanıyarak vergi vermeyi kabul etmişlerdir. Sultan 1'inci Murat Haçlıların Osmanlı'ya karşı ikinci girişimini de 1389'daki "Kosova Savaşı"nda bozguna uğrattı...

Zaferden sonra savaş alanını gezen 1'inci Murat bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek öldürüldü. Savaşın sonucunda Tuna'ya kadar olan Balkan toprakları Osmanlı'nın eline geçmiştir.