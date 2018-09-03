Bilinen bir hikâyedir bu... Adamın babası çocukluğundan başlayarak oğluna hep "Sen adam olmayacaksın" dermiş. Oğul büyümüş, çok başarılı bir yaşam sürdürmüş ve sonunda ülkesinin padişahı olmuş.

Babamı getirin Bu adam padişah olarak tahtına oturur oturmaz saray muhafızlarına "Çabuk babamı buraya getirin" diye emir vermiş. Muhafızlar padişahın babasını yaka paça evinden almışlar.

Sürükleyerek saraya getirmişler ve tahtta oturan oğlunun ayaklarının dibine atmışlar.

Adam oldu mu?

Padişah olan oğul yerde yatan babasına şöyle bir bakmış ve "Hani ben adam olmayacaktım. Şimdi padişah oldum" demiş... Saray muhafızlarının yere fırlattığı baba gülümsemiş ve oğluna cevap vermiş, - Sana padişah olmayacaksın demedim, adam olmayacaksın dedim...

Donald Trump örneği Yukarıdaki hikâye bugünün dünyasına uyarlanmış bir senaryo haline getirilseydi...

Bu senaryoya dayalı olarak çekilecek filmde, padişah rolüne en uygun kişi ABD Başkanı Donald Trump olmaz mıydı?

İki cenaze Geçen hafta iki ünlü Amerikalı öldü.

Birisi Senatör ve Vietnam savaşı gazisi John McCain'di... Diğeri ise soul müziğin kraliçesi piyanist, besteci ve şarkıcı Aretha Franklin'di... Bu iki ismin cenazeleri ülke çapında olay oldu. Eski başkanlar, ünlü siyasetçiler bu cenaze törenlerinde etkileyici konuşmalar yaptılar. McCain için Obama ve Bush, Franklin için de Clinton konuştular törenlerde.

Davet edilmedi Bu iki cenazeye de davetli olmayan kişi ABD'nin Başkanı Donald Trump'dı. Çünkü siyasi bir tartışma sırasında kendisi hakkında saygısızca sözler söyleyen Trump'ın cenaze törenine gelmemesini vasiyet etmişti McCain... Aretha Franklin'in ölümü üzerine Trump "O benim için defalarca çalışmıştı" şeklinde bir tweet yazdığı için de, müteveffa sanatçının yakınları onun cenazeye gelmemesini söylemişlerdi.

Günahlar listesi Görüldüğü gibi Trump Beyaz Saray'ın patronu ama Amerikan halkının lideri değil.

Ayrıca barış ve yaygın refah için dünyada yapılması gereken ne varsa Trump bunları yok sayıyor. Son olarak Filistinlilere yapılan ABD yardımını da kesti, ticaret savaşlarını başlattı ve şimdi de Dünya Ticaret Örgütü'nden ABD'yi çıkartmayı planlıyor.

Daha önce de ABD'yi UNESCO'dan çıkartmıştı.

Yapılan anketlere göre Amerikan halkının yarısı Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünüyor.

Adam olmadı Trump'ın Türkiye ile başlattığı yobazca içerikli kavga, bu adamın ayıplarından sadece bir tanesidir. Kısacası bu adam padişah olmuş ama adam olamamıştır.