Bugünün tartışmalı konularını dünün koşulları ile değerlendirdiğinizde, karşınıza şaşırtıcı durumlar çıkabilir. Örneğin bugün CHP ile HDP arasındaki dayanışmayı, siyasi partilerin musluk kapatılır gibi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığı dönemin koşullarında değerlendirebilir miyiz?



Açık kalabilir miydi?

PKK'nın siyasi uzantısı olarak çalışan ve adayları Kandil tarafından belirlenen bir HDP, eski partiler düzeninde açık kalabilir miydi? Veya böyle bir parti ile eski CHP işbirliği yapabilir miydi? Rahmetli Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la söyleşi yaparken, Demokrat Parti'nin kuruluş döneminde, yani 1946'da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yaptığı uyarıyı şöyle anlatmıştı bana Bayar...



Kürt uyarısı

"Cumhurbaşkanı İnönü Çankaya'daki görüşmemizde 'Demokrat Parti teşkilatını oluştururken sakın Güneydoğu'da ocak bucak yapılanmasına gitmeyin. Teşkilat Kürt ayrılıkçılarının eline geçer. Demokrat Parti Kürt ayrılıkçılarının kuruluşu haline döner' diyerek uyarmıştı beni."



CHP ve HDP

Bir de bugünün CHP'sine bakın. Belki şimdiki CHP 1946'ya göre daha demokrat diyebilirsiniz... Neticede (PKK'yı hesaba almazsanız) Kürt realitesini sivil siyasete taşıyan bir oluşum diye bakabilirsiniz bu HDP'ye ve CHP de bu parti ile işbirliği yapabilir...



Karşıydılar

Gelelim tutarlılık meselesine... Parti kapatmayı zorlaştıran Anayasa değişikliği Mart 2015'te TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeden önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP olarak Anayasa'da değişikliğe destek vermeyeceklerini açıkladıktan sonra şöyle konuşmuştu:

"Hukuku, adaleti, Anayasayı, yasaları bu kadar yok sayan iktidarla hiçbir anayasa değişikliği görüşülemez. Önce hukuk sınırları içine dönecekler. Türkiye'yi muhaberat devleti gibi yönetmek isteyenler, yaptıkları komploların üstünü örtmek için anayasa değişikliği örtüsü altına saklanmaya kalkmasınlar."



Delidir ya...

İki kişi konuşarak yolda yürürlerken uzaktan bir adam geçmiş... Biri o adamı göstermiş ve "Şu uzun ve kısa, şişman ve zayıf adamı görüyor musun. O delidir" demiş. Arkadaşı "Hem uzun hem kısa, hem şişman hem zayıf diyorsun. Olur mu böyle şey" diye itiraz edince bizimki gülmüş ve "Delidir dedim ya" diye cevap vermiş.

CHP de hem demokrat hem antidemokrat, hem milliyetçi hem de HDP'ci değil mi yani?