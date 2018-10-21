Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkmaması tartışılırken en fazla sinir bozucu davranışlar, bu ülkenin İstanbul Konsolosu tarafından sergilenmişti. Bu adam Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında boğazlandığını bildiği halde, sanki bir şey olmamış gibi davranıyordu...



Erdoğan da takılmış...

Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu adamın davranışlarına takılmış... Şöyle anlatmış olayı...

"-Bana Suudi Arabistan'dan bir heyet gönderdiler. Gelen heyetle bir görüşme yaptım. Görüşmede, o zaman şunu söyledim: 'Öyle bir başkonsolosunuz var ki, yaptıklarını anlamak mümkün değil. Tutmuş, bir yabancı haber ajansının elemanını içeri almış, ona elektrik panolarını gösteriyor, dolapların altındaki kapakları açıyor, onları gösteriyor, son derece lakayt davranıyor'"



Destekçileri bol

Suudiler adamlarının işledikleri cinayeti kabullendiler ama onların müttefikleri için, önemli olan başka şeyler varmış. Bu konuda bazı Arapların Suudilere verdikleri destek mesajlarını hatırlayalım...

Mısır: "Davanın Suudi Arabistan'a karşı politik amaçlarla kullanılmasına karşıyız. Suudi Arabistan'ın yanındayız. Şeffaf bir incelemeden yanayız"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri: "Suudi Arabistan'ı hedef alanlar bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır ve bölgeyi daha kötü bir noktaya sürüklemektedir"

Kuveyt: "Kuveyt, Kaşıkçı meselesiyle alakalı olarak Suudi Arabistan'a yönelik tüm suçlamalar ve tüm gayrimeşru hamlelere karşı durmaktadır."

Bahreyn: "Amaç gerçeği ortaya çıkarmak değil Suudi Arabistan'a çamur atmak. Bedenimiz ve ruhumuzla Suud'un yanındayız."



Ayıplı bir destek

Suudileri destekleyen bu mesajlar arasında ne yazık ki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ınki de vardı. Her gün Gazze'de yer alan zulme karşı İsrail'e tek laf etmeyen Suudiler'e Mahmud Abbas'dan gelen destek en şaşırtıcı olanıydı... Mahmud Abbas "Kral Selman'a ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a tam güven duyuyoruz. Filistin, Suudi Arabistan'ın yanındaydı ve bu duruşunu sürdürecek" diyerek tutumunu açıkladı.



Bundan sonrası

Bakalım Veliaht Prens Muhammed bin Selman Kaşıkçı cinayetindeki rolü dolayısıyla ödüllendirilecek mi? Bakalım Kaşıkçı'nın cesedi tek parça olarak bulunabilecek mi? Ve bakalım Suudiler olayı unutturmak için Amerika'ya daha ne kadar silah sipariş edecekler? Ayrıca unutmayalım ki İsrail de, şu anda Suudilerin yanındadır.