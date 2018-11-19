Mümkün olsa da ajan papaz Brunson'lardan iki üç tane daha bulup, bunları birer birer ABD'ye göndersek. Meğer Amerikan yönetiminin gözündeki Türkiye'nin önemi, NATO üyeliğinden ya da stratejik ortaklıktan falan kaynaklanmıyormuş. Brunson'un teslim edilmesi, her şeyden önemliymiş.



Brunson'un teslimi

ABD Başkanı Trump, orman yangınlarını yerinde görmek için Kaliforniya'ya gitmeden önce, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplıyordu. Konu Kaşıkçı'dan ve FETÖ'den giderek Türkiye'ye geldi. Trump o anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye başladı, Erdoğan'ın çok sevdiği arkadaşı olduğunu falan söyledi. Çünkü Brunson ABD'ye teslim edilmişti.



Çavuşoğlu-Pompeo

Dışişleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşürken, Trump'ın estirdiği sevgi rüzgârının serinliğini mutlaka hissedecektir. Ancak bu sevgi rüzgârı Feto'nun Türkiye'ye teslimine ya da ABD'nin PYD'ye olan muhabbetinin son bulmasına dayanacak mıdır, bilemeyiz...



S-400'ler

Artık Amerikalılar da biz de dünün geride kaldığını ve yeni dünya gerçeklerinin Türk-Amerikan ilişkilerini de çok farklı bir yere getirdiğini biliyoruz. Diyelim ki PYD'ye ilişkin görüş ayrılıklarını geride bıraktık. Diyelim ki ABD nihayet Türkiye'nin güney sınırlarında kendisine ve İsrail'e bağımlı bir Kürt devleti kurmaktan vazgeçti... Peki Türkiye'ye Rusların füze savunma sistemi olan S-400'ler gelince ne olacaktır?



Feto ne olacak?

Kısacası Çavuşoğlu'nun Washington'daki temasları mutlaka olumlu geçecektir. Ama bu olumluluk, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeni dünya koşullarına uyarlı bir yapıya gireceği anlamına gelmiyor. Çünkü ABD hâlâ kendisini dünyanın kabadayısı olarak görmekte... Ajan papaz Brunson'u istemekte hak sahibi olabilir ama Türkiye'deki 15 Temmuz faciasının mimarı ajan hoca Fetullah Gülen'i geri vermemekte de direnebilir...