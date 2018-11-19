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MEHMET BARLAS
19 Kasım 2018, Pazartesi BAŞYAZI MEHMET BARLAS

ABD Türkiye’nin de dünyanın da değiştiğini hâlâ görmüyor

Mümkün olsa da ajan papaz Brunson'lardan iki üç tane daha bulup, bunları birer birer 'ye göndersek. Meğer Amerikan yönetiminin gözündeki 'nin önemi, üyeliğinden ya da stratejik ortaklıktan falan kaynaklanmıyormuş. Brunson'un teslim edilmesi, her şeyden önemliymiş.

Brunson'un teslimi
ABD Başkanı Trump, orman yangınlarını yerinde görmek için Kaliforniya'ya gitmeden önce, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplıyordu. Konu Kaşıkçı'dan ve 'den giderek Türkiye'ye geldi. Trump o anda 'ı övmeye başladı, Erdoğan'ın çok sevdiği arkadaşı olduğunu falan söyledi. Çünkü Brunson ABD'ye teslim edilmişti.

Çavuşoğlu-Pompeo
Dışişleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşürken, Trump'ın estirdiği sevgi rüzgârının serinliğini mutlaka hissedecektir. Ancak bu sevgi rüzgârı Feto'nun Türkiye'ye teslimine ya da ABD'nin 'ye olan muhabbetinin son bulmasına dayanacak mıdır, bilemeyiz...

S-400'ler
Artık Amerikalılar da biz de dünün geride kaldığını ve yeni dünya gerçeklerinin Türk-Amerikan ilişkilerini de çok farklı bir yere getirdiğini biliyoruz. Diyelim ki PYD'ye ilişkin görüş ayrılıklarını geride bıraktık. Diyelim ki ABD nihayet Türkiye'nin güney sınırlarında kendisine ve İsrail'e bağımlı bir Kürt devleti kurmaktan vazgeçti... Peki Türkiye'ye Rusların füze savunma sistemi olan S-400'ler gelince ne olacaktır?

Feto ne olacak?
Kısacası Çavuşoğlu'nun Washington'daki temasları mutlaka olumlu geçecektir. Ama bu olumluluk, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeni dünya koşullarına uyarlı bir yapıya gireceği anlamına gelmiyor. Çünkü ABD hâlâ kendisini dünyanın kabadayısı olarak görmekte... Ajan papaz Brunson'u istemekte hak sahibi olabilir ama Türkiye'deki 15 Temmuz faciasının mimarı ajan hoca 'i geri vermemekte de direnebilir...

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