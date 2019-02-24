Disk-çalara Eda Karaytuğ'un "Aşka Sevdalanma" albümünü koydum. Bedrettin Dalan'ın FETÖ üretimi Ergenekon davasının sürgünüyken Almanya'da yazdığı "Dağlar" şiirini Seher Çelik bestelemiş.

Eda Karaytuğ'u bütün duygusallığıyla söylemeye başladı...

"Başında bulutu tutan dağlar

Sarpında kartala yuva dağlar

Yanında yârimi yutan dağlar

Yol versen ne olur vermesen ne olur"

Vatanını bu kadar seven bir insanın başına bile bunlar gelebildiğine göre, Ortadoğu'lu olmanın zorluğunun bir kez daha kanıtlandığını düşünürsünüz.

Ve Bedrettin Dalan'ın Almanya gurbetinden yazdığı "Dağlar"a dönersiniz...

"Un etsem de alamam öcümü Yok ettin kervanımı göçümü Göz göz ettin yaralı gönlümü Yol versen ne olur vermesen ne olur " Bu akşam Eda Karaytuğ'un Zorlu Center'da konseri var... Gidenler sade Bedrettin Dalan'ın "Dağlar"ını değil, Fuzuli'nin "Aşka Sevdalanma"sını da dinleyecekler.



Dilruba tangosu

Eğer dolu dolu bir pazar günü yaşamak istiyorsanız, önünüzde müzikten örülmüş ufuklar var. Mesela Seda Gökkadar'ın "Sada" albümündeki parçaları bir dinleyin. Özellikle Hasan Esen'in Nihavent tangosu "Dilruba"yı, Seda Gökkadar ile Ahmet Özhan'ın düetinden dinleyin...



Sercan halili

Sırada Hasan Eylen'in birbirinden güzel şarkıları ustaca yorumladığı albümleri ve mesela "Bir Gurbet Öyküsü" var. Ve tabii hiç kaçırmamanız gereken bir diğer albüm de kemençe virtüözü Sercan Halili'nin "Hotel İstanbul"u...

Böyle müzik dolu saatlerle bir pazar gününün nasıl geçtiğini hissetmezsiniz.

Geceyi de Rubato'nun "Üç"üyle karşılayabilirsiniz.