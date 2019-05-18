Türkiye'de iktidarla muhalefet asgari müştereklerde bile uzlaşamıyorlar diye çok fazla kederlenmeyelim... Duygusallıktan en uzak toplum olarak bilinen İngilizlere bir bakın, moraliniz düzelir. "Brexit" diye bilinen olay İngiltere'nin geleceğini sarsıyor ama iktidardaki Muhafazakârlar ile muhalefetteki İşçi Partisi, hâlâ bir asgari müşterekte anlaşamadılar.



Amerika'nın hali

Ya da dünyanın kabadayısı rolündeki süper devlet Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü perişan haline bir bakın... Milyarder diye bilinen ama aslında müflis olduğu anlaşılan Donald Trump'ın Başkanlığındaki Amerika'nın hangi gün hangi belaya bulaşabileceğini kimse kestiremiyor? İran'la bir sıcak savaş mı, yoksa Çin'le ticaret savaşı mı öncelikli konu acaba? Eğer konu toplumun siyaseten kamplaşmasıysa, şu anda Amerikalılar tabanda da tavanda da birbirlerine adeta düşmanlar... Bu arada hemen her gün birileri otomatik silahlarla okullara, kiliselere, havralara dalıp katliam yapıyor.



Zavallı Ortadoğu

Ve bize, yani Türkiye'ye gelince... Ortadoğu'nun her yöresinde savaş tamtamlarının çalındığı ve vekâlet savaşlarının bölge ülkelerini birbirlerine düşman kamplara savurduğu bir dönemde, biz topraklarımızın bütünlüğünü ve siyasi istikrarımızı koruyoruz. Suudi Arabistan'ın petrol dolarlarının iki paralık kıymeti yok yoksul Filistin'in ezilen halkı için... Bu petrol dolarları sadece Amerika'ya haraç vermeye yarıyor. Bu gidişle Ortadoğu'nun patronu Amerika'nın tayin ettiği İsrail olacak...



23 Haziran da geçer

Tarihin dönüm noktalarından birini oluşturan bu zamanda, ana muhalefet CHP'nin, günlük çekişmelerin ötesine de bakabilmesi gerekiyor. Sonuçta bir gün 23 Haziran da gelip geçecek ama Türkiye'yi bekleyen krizler hemen geride kalmayacak. İyi ve kötü günde barış içinde beraberlik demokrasinin ana hedefidir. Türkiye'nin bir gün Amerika'dan bir diğer gün Rusya'dan gelecek darbelere hazır olması gereken dönemleri yaşamıyor muyuz?

Dilerim CHP bu partinin altı okunun "Milliyetçilik" ilkesini bu açıdan da değerlendirir.