Acaba değişimi insanlar temsil eder mi? Mısır'a ilk gittiğimde Enver Sedat Devlet Başkanıydı, şimdi Sisi Başkan... İlk gittiğimde o ülkenin adı Rodezya'ydı, Devlet Başkanı da Ian Smith'di. Dün 95 yaşındayken ölen Mugabe Ian Smith'den sonra 30 yıl başkanlık yaptı ve ülkenin adı da o dönemde Zimbabve olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kim bilir kaç başkan gördüm ama Trump gibisini herhalde kimse görmemiştir...



Yeltsin değil Putin

Değişime damgalarını vurabilen insanların sayısı çok değildir.

Örneğin Sovyetler Birliği'nden Rusya'ya geçiş Yeltsin döneminde oldu ama bu ülkede değişimi Putin gerçekleştirdi.

Değişmezliğin simge ülkesi olan İngiltere ise Brexit rüzgarında savrulup dururken, durmadan başbakan değiştiriyor.

Komşumuz Yunanistan ise öylesine değişti ki, artık siyasetin patronları arasında Papandreu'lar yok...



Erdoğan dönemi

Bizde demokratik siyasetin akışının yönünü Recep Tayyip Erdoğan değiştirdi.

Erdoğan'ın önce Başbakanlığı sonra da Cumhurbaşkanlığı'nda, koalisyonlar ve askeri darbeler tarihe karıştı. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Uzun süreli devamlılık ve istikrar, hayal bile edilmeyen alt ve üst yapı yatırımlarının gerçekleşmesini sağladı.



İmzasız isimler

Acaba bundan sonraki dönemlere hangi isimler damgalarını vuracaklar?

Galiba oturulan koltuklar kişilerin bir dönemi değiştirmelerine veya etkilemelerine yetmiyor. Örneğin Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı veya Ahmet Davutoğlu Başbakandı... Bunun gibi Ahmet Necdet Sezer de Cumhurbaşkanı değil miydi?

Şimdi siyasetin önündeki bilinmeyen konu, yerel seçimlerden bir yıldız olarak çıkan ve rakibinden 800 bin fazla oy alan İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne ölçüdeki bir değişime imzasını atacağına ilişkindir.



Beş ay geçti

İstanbul'daki yerel seçimin sonuçlandığı 31 Mart'tan bugüne kadar beş aydan çok zaman geçti. Günümüzün hızlanan zaman kavramında beş ay oldukça uzun bir zamandır.

Ekrem İmamoğlu'nun bu beş ayı savrularak geçirdiğini söyleyebiliriz. İmzasını atabileceği çarpıcı projeleri kentin gündemine getirmek yerine ucuz popülist gösterilerle geçmiştir bu beş ay...



Fark ortada

Özetle Recep Tayyip Erdoğan'lar meydanlara çıktıkları zaman onların kıymetlerini bilmeliyiz. Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemini ve hemen el attığı sorunları hatırladığınız zaman, İmamoğlu benzeri figürlerle aradaki farkı kolayca görebilirsiniz.