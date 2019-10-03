Mümkün olsaydı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan "Yüksek İstişare Kurulu" toplantısında konuşulanları dinleyebilseydik...



Danışmanlar

Türk siyasetinde "Danışmanlık" genel olarak gönül almak için rütbesi olan fakat görevi olmayan isimlere verilir. Yüksek İstişare Kurulu'nda görev alanlar da, böyle kişiler... Mesela AK Partili eski TBMM Başkanları olan YİK üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin böyle isimler değiller mi?



Uyaracaklar mı?

Teoride bu isimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a içten ve ciddi uyarılar gelmesi bekleniyor... Yani gereken durumlarda Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden bazıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu konuda yanlış yaptın. Bu hatanı düzeltmen için şöyle yapmalısın" diyebilmelidir. Ama pratikte bu ne kadar mümkündür bilemeyiz.



Akbulut ve Cavit Kavak

Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığında Başbakan olan Yıldırım Akbulut'a danışman olarak Cavit Kavak atanmıştı. Ekonomiden Sorumlu Bakan Güneş Taner şaka yapmak için Cavit Kavak'ı sözde azarlar ve "Sen ne biçim danışmansın? Başbakan Akbulut'a neden hiç danışmıyorsun" derdi. Bu çizgideki bir nükte yapmak için biz de "Acaba Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kafalarını karıştıran hangi konularda aydınlanmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la istişare ediyorlar" diyebiliriz.



Arınç konuşur mu?

Bu Kurul'da üye olan Bülent Arınç'ın gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da canına tak ettirecek açıklıkta ve sertlikte uyarılar yapacağı tahmin edilebilir. Arınç'ın bakanlığı sırasında o zaman Başbakan olan Erdoğan'ın sabrını sınadığı dönemler olmuştu. Arınç Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduktan sonra da, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında beklenmeyen bir savunma yaparak, yine herkesi şaşırtmamış mıydı?



Arınç ve Ahmet Türk

Arınç, Habertürk TV'de katıldığı Manşet programında Türk'ün görevden alınmasına ilişkin, "Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" demiş ve AK Partililerden sert tepkiler gelmişti... Arınç bu eleştirileri yapan bir AK Parti ileri gelenine de "Boyundan büyük işlere girişme. Sözlerin sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur" diye cevap vermişti. Evet... Siz de Yüksek İstişare Kurulu'nda neler konuşulduğunu merak etmiyor musunuz?