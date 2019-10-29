Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıldönümü... Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılığımızı yine seslendireceğiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü hem saygı ve sevgi hem de özlemle anacağız.



Yenilgi ve zafer

Türkiye Cumhuriyeti, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilip dağılmasının sonucu olarak mı kurulmuştur?

Ya da Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkının kazandığı zaferin sonucu olarak mı kurulmuştur?

Düşünün ki Cumhuriyeti kuran kadrolar da, Cumhuriyet'in ilk dönemini etkileyen her alandaki isimler de sonuçta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e aktarılan birikimlerin, başarıların ve bunalımların sahipleridir.



Ankara romanı

Cumhuriyet'in ilanından 96 yıl sonra bu kadrolardan bugüne kimse kalmadı. Ama onların yazdıkları romanları okuyarak, onların yaşadıkları müthiş değişim sürecinde neler hissettiklerini anlayabiliriz.

Örneğin 1889 doğumlu Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1934 yılında yayınlanan "Ankara" romanı, o kuşakların hissettiklerini anlamak konusunda bizlere ışık tutabilir.

Selma'nın serüveni Romanın kadın kahramanı Selma'nın eşi bir bankada şeftir.

Ankara'ya geldikleri dönemde Kurtuluş Savaşı başlar. Ateşli bir vatansever olan Binbaşı Hakkı Bey'e âşık olan Selma eşinden ayrılıp Hakkı Bey ile evlenir. Ancak Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Hakkı Bey bir arsa spekülatörüne ve çıkarcı bir kişiye dönüşür.

Selma ondan da ayrılır ve öğretmenliğe başlar. Bu arada idealist bir kişi olan Neşet Sabit'le evlenir.



1943 kutlamaları

"Ankara" romanının en çarpıcı bölümü romanın sonunda Ankara'nın 1943'te, yani Cumhuriyet'in 20'nci yıldönümünde yaşadıklarının hayal edilmesidir.

1934'te yazılan "Ankara"ya göre Atatürk hâlâ Çankaya'da bulunmaktadır.

Cumhuriyetin yirminci yıl kutlamalarına katılan binlerce insan, bir sel gibi Çankaya'ya akar, halk tek vücut olur.



Gerçekler

Tabii ki gerçekte 1943 yılı 2'nci Dünya Savaşı'ndan Türkiye'ye de yansıyan zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı bir dönemdir. Ama 1934'te yazılan bir romanda bunlar bilinemez.

Evet... Bizler bütün o yılları yaşadık ve şimdi 2019'da Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağına inanıyoruz.