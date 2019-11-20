Bakalım daha nereye kadar gidecek bu korsanlık? Son olarak Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine de Amerika'nın onay vermesinden söz ediyorum. Bu şekilde 600 bin İsrailli Filistinlilere ait topraklara silah zoruyla yerleşmiş durumdalar. Daha önce de işgal edilmiş Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından ilhak edilmesi Washington'dan onay almıştı. Batı Şeria'daki Filistinlileri getto yaşamına mahkum etmek ve akıllarına estikçe bombaları atıp, bu insanları katletmek de ayıplar listesinde var...



Nereye kadar gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in genişleme haritalarını gösterip "Nereye kadar gidecek bu" diye sorduğunu hatırlıyorsunuzdur. Ama bu soruya cevap veren şimdiye kadar hiç çıkmadı. Akıllarına estikçe Türkiye'yi kınamayı hüner sanan Avrupa Birliği üyeleri, İsrail'in hukuk ve insaf tanımayan Filistin aleyhindeki yayılmacı ve baskıcı siyaseti karşısında dut yemiş bülbüller gibiler... İşin garibi Suudi Arabistan da, Mısır da öyleler... Çünkü İsrail Amerika'nın Ortadoğu şubesi konumunda...



Türkiye kınıyor

Bereket Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet var Ortadoğu'da... Dün Dışişleri Bakanlığımız "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir'' şeklinde bir açıklama yaparak İsrail'in girişimlerine yine tepki koydu.



Pervasız ve hukuk dışı

Açıklamada şu ifadeler de var:

"İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD Yönetimi'nin, bu kere Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail'in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir."



Hukuku yok sayıyor

"Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan talihsiz açıklama, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır."