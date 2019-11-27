CHP'deki "Kumpas skandalı"na diğer partilerin ilgisiz kalmaları elbet mümkün değildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinde kemik olmadığı ve her fırsatta çoğu asılsız olan suçlamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı düşünülünce, kendi kazdıkları kumpas kuyusuna düşmelerini her halde Erdoğan da yorumlayacaktı... Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, çok derinlikli bir Kılıçdaroğlu tahlili yaptı.



İdeal genel başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmanın en çarpıcı cümlesi şöyleydi:

"Hiçbir CHP'liye telkinde bulunmadım çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal genel başkan olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kumpas skandalının sonucunu şöyle anlatıyor:



Orta oyunu bitti

"Düştükleri durumu çocukları eğlendirmek için söylenen bir tekerlemeyle izah edelim. İddianın sahibi belli değil, iddiaya konu kişi belli değil, en sonunda işi 'yandı bitti kül oldu'ya getirdiler, taht savaşlarını, komplo teorilerini gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz. Onurlu bir siyasetçinin yapacağı iş önce bizden sonra itham ettiği kişilerden özür dilemek olmalıdır. CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti."



Bahçeli çok sert konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kumpas skandalını tahlil ederken kullandığı ifade ise çok sertti. Şöyle diyordu Bahçeli:

"Kendi partisindeki alaborayı göremiyor, görmek istemiyor. Bay Kemal'in suyu ısınıyor, kendisine alternatif oluşturma süreci farklı metot ve kanallarla devam ediyor... Fakat bir gerçeğin altını tekraren çizmek isterim: Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. CHP'nin gelenekleri ve gerçekleri bu şahsı artık taşıyamıyor."



Densizliği tavan yaptı

"Dilinin ayarı kaçtığından densizliği de tavan yapmış durumda. Terör örgütleriyle girdiği mesai onu çuvallatmış, Atatürk'ün ahı tutmuştur. CHP'de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz, sular durulmaz, kanamaya yol açan yüksek basınç dinmez. Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar. Çivi tutmayan çürük tahtaların üzerinde daha fazla duramazlar. CHP sallanıyor, sallandıkça da gövde yarılıyor."