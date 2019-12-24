Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı biraz insaflı davranmalı değil mi? Belli ki Kılıçdaroğlu'nun şu anda gündemi çok karışık. CHP yönetiminin Kanal İstanbul'la falan uğraşacak hali mi var? Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı ile kökten CHP'li Sinan Aygün arasındaki rüşvet tartışmasında ölçü kaçmış durumda... Ama Cumhurbaşkanı bu durumu yok sayıp, Kanal İstanbul dolayısıyla CHP'yi yerden yere vuruyor.



Siz iktidar olamazsınız

Dün İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı özetle şöyle dedi:

"-Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. 'Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız' diyor daha şimdiden müteahhitlere tehditler savuruyor. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet bu ülkede size iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz."



Projeler ve mühürler

Oysa aynı anda bir basın toplantısı düzenleyen eski CHP milletvekili Sinan Aygün "İnsanlar 79 tane hangi projeler mühürlenecek onun peşine düşmüş vaziyette. Üstüne basarak söylüyorum. Benim kayıtlarım mevcuttur, ben MASAK incelemesinden geçmiş bir insanım. Son 20 yılım incelendi." diyerek Mansur Yavaş'ı suçluyordu.



Suç duyurusu

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün hakkında 'Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mansur Yavaş'ın avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde FETÖ/PDY'nin 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finansmanına yönelik birçok şirkete yönelik operasyon düzenlendiği, ancak Ankara'da bu yönde bir operasyon yapılmadığı belirtildi.



TOGO Kuleleri

Dilekçede, 26'ncı dönem MHP Milletvekili Seyfettin Yıldız'ın 2018'deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, Ankara'da birçoğu ranta dayalı 4 bin 200 imar değişikliğinin yapıldığını, imar değişikliği yapılan yerlerden birinin de Sinan Aygün'ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri olduğu anlatıldı.