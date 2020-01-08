General Süleymani'nin Trump'ın emri ile öldürülmesinin sonuçlarından bir tanesi, İran ile Amerika arasındaki hesaplaşma olacak... Bu hesaplaşmanın çapı, zamanı ve mekanı henüz belli değil.



Cinayet ve seçim?

General Süleymani'nin Trump'ın emri ile öldürülmesinin bir diğer sonucu da söz konusu cinayetin bu yılın kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimi üzerinde yapacağı etki olacaktır... Bir başka deyişle bu cinayeti tezgahlaması, Trump'ın yeniden seçilme şansını artırmış mıdır?



Rakiplerin durumu

BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Trump'ın rakiplerinin durumlarını da ele alan değerlendirmesinde, şu anda Trump'a kesin bir zafer yazmayı pek uygun görmemiştir... Trump'ın yolunu açtığı bu savaşa rakip adaylardan biri olan Bernie Sanders'in kesin olarak karşı çıktığı biliniyor. Buna karşı en güçlü rakip aday Biden'ın tutumu belirsiz. New York'un milyarder Belediye Başkanı Bloomberg ise şahin tutumlu... Bu arada eğer bu cinayet Trump'ın şansını artırdıysa, rakip Demokratlardan bazılarının General Süleymani'nin matemini tutacakları ve bayraklarını yarıya indirecekleri de söylenebilirmiş.



Çarpık demokrasi

İşin özüne girersek... Uluslararası ilişkileri ve hukuku hiçe sayan bu cinayetin, Amerikan iç siyasetinde kullanıldığını mutlaka görmemiz gerekiyor. Ülkelerin dirliğini, düzenini koruma amaçlı olması gereken yönetim sistemleri ve özellikle demokratik yönetimler, son olayda görüldüğü gibi, çarpık değerlendirmelere konu olabiliyorlar. Trump'ın bir cinayeti tezgahlamasının onun yeniden seçilme şansını nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirme, bu çarpıklığın bir yansıması değil midir?



Biz farklıyız

Bugün Türkiye çeşitli uluslararası krizlerin orta yerindedir ve bu krizlerin ülkemizi etkilememesi için, hükümet gereken her türlü adımı atmaktadır. Ancak günlük siyasi polemiklere kendimizi, kaptırırsak, atılan adımların farklı değerlendirmelere konu edilmelerine kendimizi, kaptırabiliriz. Ve mesela iktidarın yeniden seçilmek için Suriye'de ve Libya'da adımlar attığını düşünmek gibi bir sapkınlığa da kendimizi kaptırabiliriz.

Bereket bizim demokrasimiz henüz Amerikan demokrasisi kadar şirazesinden çıkmadı. Yani savaş ve barış bizde seçim kampanyalarının konusu değildir.