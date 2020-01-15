Demek ki "Wagner" diye bilinen Rus kiralık askerlerinin geri çekilmeleri, korsan General Hafter'i uyarmaya yetmemiş. Gece Moskova'dan ayrılan Hafter, anlaşmayı imzalamamasına neden olarak Libya Ulusal Ordusu'nun birçok isteğinin karşılanmamış olmasını göstermiş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin Süreci'nin anlamı olmaz" dedi.



Hafter neler istedi?

Korsan General Hafter, darbeci ordusunun Trablus'a girmesine izin verilmesini, Ulusal Birlik Hükümeti kurulup kendisinin kurduğu Tobruk'taki Meclis'ten güvenoyu almasını, ateşkeste Ankara'nın katılımının olmamasını ve Türkiye'nin askerlerini ülkeden çekerek UMH ile imzaladığı anlaşmaları iptal etmesini talep etmiş.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu

Bu gibi durumlarda en doğru davranış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak vermek ve bundan sonra olacakları Erdoğan'ın sözlerine bakarak anlamaya çalışmaktır... Nitekim dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter'e çok sert tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

" -Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait... Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile meşru yönetim arasındaki tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Saldırıların sürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız. "



Sicili zaten kötü

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu konulara da değindi:

"-Hafter'in ortaya koyduğu şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Daha önceki anlaşmalarda sicilinin hiç de iyi olmadığını gayet iyi biliyoruz. Bugün ateşkesi reddetmesi bizi hiç de şaşırtmadı. Ancak bu defa geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var. Dün Moskova'da yürütülen görüşmelerin, darbeci Hafter'in gerçek yüzünü göstermesi bakımından olumlu buluyoruz."



Çavuşoğlu da konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuya ilişkin olarak " Metin tamamlanmıştı, imza aşamasında Ruslar "Hafter sabaha kadar süre istiyor" dediler. Şu anda bu metni imzalamayacaklar" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin Süreci'nin anlamı olmaz" dedi.