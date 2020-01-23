FETÖ zanlılarının cezaları kesinleştikçe, yargı kararını bekleyen FETÖ'cüler acaba ne hissediyordur? Çünkü bazılarına göre FETÖ'cülerin ıslah olmaları mümkün değildir. Cezaevlerinde bile marifetlerini sürdürmekteler ve gelecekteki parlak günlerin yakında ufukta görüleceğini düşünmektedirler.



Ağır cezalar

Ama gerçekçi olalım. Yakın zamana kadar devletin çok üst düzey görevlerini yüklenmiş olan FETÖ'cülerin aldıkları cezalar caydırıcı değilse, acaba bunları daha başka ne caydırabilir? Baksanıza son mahkumiyetlere... FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ise 45 yıl hapis cezası aldı. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe de, 27 yıl 4 ay 15 gün, hapis cezasına çarptırıldı.



Beddualar kimi vurdu?

Acaba Pensilvanya'da gününü gün eden FETÖ'nün elebaşı, bu cezaların haberleri kendisine ulaştığı zaman ne diyordur? Başını sallaya sallaya savurduğu bedduaların kendi adamlarını vurduğunun farkında mıdır?



İlham almışlar

Ben her zaman bu takımın 28 Şubat dönemini nasıl atlattığını izlerken şaşırmıştım. Asla iktidarda olanlarla ve güç sahipleriyle anlaşmazlığa düşmezlerdi. FETÖ'nün elebaşı yurtlarını ve okullarını Batı Çalışma Grubu'na teklif etmeye hazırdı. Demek daha ilerideki darbe girişimine konu edecekleri Yurtta Sulh Grubu'nun ilhamını bu Batı Çalışma Grubu'ndan alıyorlardı.



Ceza koleksiyonu

Düşünün ki bunlar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dışındaki gelmiş geçmiş tüm iktidar sahiplerine muhabbet duyarak bugünlere geldiler. Şimdi de hapis cezalarının koleksiyonunu yaparak, günü yaşıyorlar.

Allah bunlara akıl ve izan versin demekten başka ne yapabiliriz ki?