Siyasette "Neye niyet-Neye kısmet" modeli sık sık gerçeğe dönüşür... Bu duruma en son örnek 'Amerikan Demokratları'nın Başkan Trump'ı azletmek için yola çıkmalarının sonunda, Trump'ın eskisinden de güçlenerek yola devam etmesidir.



Son oylama

Bu çarşamba, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da, "Trump suçlu mu, suçsuz mu" konulu oylama yapılacak. Daha önce de Demokratlar'ın Trump aleyhinde ifade vermeleri için tanık davet etme girişimleri, yine aynı forumda reddedilmişti. Demek ki Çarşamba günkü oylamadan da Trump aklanarak çıkacaktır. Ve daha sonra da bu yılın sonundaki Başkanlık seçimine en güçlü aday olarak katılmak için, çalışmaya başlayacaktır.



Seçim süreci başlıyor

Aslında yeni dönemin Başkanlık seçimi için partiler çalışmaya başlamış durumdalar. Örneğin Salı günü Demokrat Partinin Iowa ön seçimleri yapılacak, Trump ise aynı eyalette miting düzenleyecek. Cumhuriyetçiler'in, pazartesi yapılması beklenen oylamayı Iowa mitinginden sonra gerçekleştirmek için çarşamba gününe aldıkları belirtildi.



Azil soruşturması

Zamanın nasıl insafsızca hızlı geçtiğini hiç gözden kaçırmayalım. Düşünün ki Demokrat partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Başkan Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.



Suçlamalar kabul edilmişti

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.



Sıra seçimde

Temmuz ve Eylül derken 2020 yılının Şubatı'na gelindi ve Trump sapasağlam ayakta duruyor. Bakalım Aralık'taki Başkanlık seçiminde sonuç nasıl olacak?