Bütün gerginliklere ve olumsuzluklara karşı, siyasette gerçeğe dönük arayışların da gündemde bulunması iyimserlik sebebi olabilir.

Bu gerçeğe dönük arayışlara örnek olabilecek son bir çıkış, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.



Cesur olun

Hafta sonu kongreye hazırlanan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan verdiği bir röportajda, "Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir dahaki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum" mesajı gönderdi.



İYİ Parti problemli

CHP'nin yerel seçimlerde HDP'yle yaptığı işbirliği bu partiye büyük şehirlerde seçim zaferleri getirirken, bir diğer ortak olan İYI Parti'nin bu işbirliğine muhalefeti, İYI Parti'den kopmaları getiriyor. İYI Parti'deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye "Cesur olun" çağrı geldi.

HDP'nin çağrısına CHP'den gelecek yanıt doğal olarak çok merak ediliyor.



Atakan Kayalar konusunda ciddi uyarılar

Gerek konvansiyonel medya, gerekse sosyal medya, insanları harcayıp tüketmek için bazen birbirleriyle yarışıyorlar. Bu tüketime son örnek, küçük ve akıllı Atakan Kayalar'ın dört koldan tüketilmesi değil mi?

Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde bu konuyu o kadar etraflıca ele almıştı ki, ekleyecek fazla bir şey bulamadım.

Altına imzamı atacağım satırları Ahmet Hakan'dan ödünç alıyorum...

- ATAKAN'IN ANNESİNE: Tamam, çocuğunun üstün bir zekâsı var. Tamam, senin bu çocukla baş etmen biraz zor görünüyor.

Ama bütün bunlar sana Müge Anlı programları konuğu gibi hareket etme hakkı vermiyor.

- YETKİLİLERE: Şu çocuğun derhal elinden tutun. Şu çocuğun dünya âlemin gözü önünde kurda kuşa yem olmasına seyirci kalmayın. Şu çocuk için hemen aksiyon alın. Şu çocuğun özel bir eğitim almasını sağlayın.

- SOSYAL MEDYAYA: İki tık fazla alacağız diye 'Atakan da Atakan' diye tutturmayın. Bırakın çocuğun yakasını...

Atakan gazlaması yapmaktan vazgeçin. Şu ana kadar aldığınız tıklarla yetinin.

- ATAKAN'A: Oğlum Atakan... Geleceğini karartmak istemiyorsan, ileride sorunlu bir yetişkin olmak istemiyorsan... Kaç şu meydandan! Git doya doya çocukluğunu yaşa! Bağır, koş, yaramazlık yap. Çocuksun, çocuk ol!