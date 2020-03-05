Birileri ne kadar kışkırtsalar da, Rusya ile Türkiye'nin arasının açılmasını ne kadar isteseler de, Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya kavga etmek için değil İdlip krizine çözüm üretmek için gidiyor. Pek çok bunalımı geride bırakan Erdoğan-Putin diyalogu, bu defa da iki ülkenin ortak sorunlarına çözüm üretecektir.



Akar'ın sözleri

Rusya'dan beklentilerimizi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar somut olarak şöyle belirliyor:

"-Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi, rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır. Hedefimiz, birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlarıdır "



Erdoğan'ın beklentisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da AK Parti grup toplantısında Putin'le yapacağı görüşmeden beklentisi soruldu. Erdoğan bu soruya, "Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını verdi.



Rusya'nın iddiası

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusundaki anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edildi.



Döküm ve çözüm

Evet... Bütün iyi niyetli yaklaşımlara rağmen belli ki Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmalara rağmen bazı noktalarda anlaşmazlıklar veya yanlış anlamalar var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında yapılacak olan zirvede, işte bu anlaşmazlık ya da uyumsuzluk noktalarının dökümü yapıldıktan sonra, bunların giderilmesi için birer birer çözümler üretilecektir. Diplomasinin varlık sebebi de zaten budur.



Öncelik dostlukta

Sonuçta Türkiye ve Rusya, uzun yıllardan arta kalan ön yargıları geride bırakmış ve sağlam bir dostluğun temellerini atmışlardır. Putin'e "Ya Türkiye ya Esad Suriye'si" gibi bir tercih sunulması mümkün değildir.