Bu koronavirüs her şeyi alt üst etti... Mesela bütün dünyada 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanırdı. Ama virüsün yarattığı korku yüzünden bu bayramı da doktorlar, kendi kendilerine evlerinde aileleri ile kutladılar.



60-65 yaşındakiler

Koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri hemen her kurum medyada yayınlıyor. Bu arada bizim televizyonlarda haber programları arasında yayınlanan önlemler arasında, "60 yaşın üzerindekilerle temas ederken dikkatli olun" şeklinde uyarılar da var. Düşünün ki şu anda 4 milyon Türk 60-65 yaş aralığında. Bunları toplumun izole etmesi pek kolay olmasa gerek. Ayrıca "Yaş 70/ İş bitmiş" şeklindeki tekerlemenin "Yaş 80/ İş bitmemiş" şeklinde düzeltilmesi beklenirken, "Yaş 60/ İş bitmiş" şeklinde değiştirilmesi de pek kolay olmayacak.



Kimler 60 ve yukarı yaşında?

Görüldüğü gibi koronavirüs "Nüfusumuz yaşlanıyor" şeklindeki övünme içerikli söylemleri de, böylece anlamsız kılmaya başladı. Yani 60 yaşın üzerindeki insanların toplum için tehlike oluşturdukları iddiası, sanırım bundan sonra enine boyuna tartışılacaktır. Türkiye'de hangi güçlü isimlerin 60 yaşın üzerinde oldukları hatırlandığında, bunların yok sayılmalarının pek mümkün olmayacağı da görülecektir.



Dünya yaşlanıyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 12,3'ünü 60 yaş ve üstündekiler oluşturuyor. Dünya nüfusunda 60 yaş ve üstü kişilerin oranının 2030'da yüzde 16,5 ve 2050'de yüzde 22'ye ulaşması bekleniyor. Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göreyse, 2016 yılında ülkede 100 yaşını aşanların sayısı 65 bine ulaştı. Avrupa'da 80 yaşın üzerindekilerin nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke ise İtalya. 80 yaşın üzerindekilerin oranı İtalya'da yüzde 6,5...



Türkiye de yaşlanıyor

Türkiye'de ise, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olan yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 16 artış göstererek geçen yıl 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. 2019'da 60-64 yaş arası olanların sayısı 3 milyon 554 bin 769, oranı ise % 4,27'iydi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, geçen yıl yüzde 8,8'e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,1'ini erkekler, yüzde 55,9'unu kadınlar oluşturdu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 18,3 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 17,1 ile Kastamonu, yüzde 15,7 ile Artvin izledi.