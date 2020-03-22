Koronavirüs dünyada bir şeyleri değiştirdi. Bunu en fazla hissedenler Amerikan siyasetçileri ve özellikle Başkan Donald Trump'dır. Çünkü Trump'ın Başkan seçildiği 2017'den bu yana ekonomide elde edilen tüm başarılar adeta sıfırlandı. Örneğin Wall Street borsası yüzde 12 düşerek 2008'den bu yana en kötü günlerini yaşadı.



İşsizlik patladı

Trump tweetleri ile yüzlerce defa kendi yönetiminde ekonomide yer alan iyileşmeleri vurgulamıştı. Ancak o günler geride kaldı. BBC'ye göre geçen hafta 7 milyon kişi işini kaybetti ve işsiz sayısı bir anda 30 milyona çıktı. Sadece Delta Havayolları şirketinin şu ana kadar olan zararı 10 milyar dolar.



Çözüm arayışı

Bu tabloyu değiştirmek için Trump ekibi devlet eliyle vatandaşlara 1000'er dolar dağıtmayı ve hatta Amerika'ya dönük bir Marshall Planı hazırlamayı gündeme getiriyor. Bilindiği gibi Amerika Marshall Planı ile 2'nci Dünya Savaşı'nda ekonomisi çöken Avrupa'ya milyarlarca dolar yardım etmişti. Marshall Planı'ndan Türkiye'ye de 147 milyon dolar verilmişti.

Şimdi bu önlemlerle Trump'ın bu yıl sonundaki Başkanlık seçiminde ikinci kez seçilmesinin sağlanıp sağlanmayacağı merak ediliyor.



Kandil ve şiir günü

Dün Miraç Kandili'ydi... İnananlar Peygamberimizin Hak katına yükseldiği bu kutsal günü kutladılar. Bazıları da, inanmayanlar adına koronavirüs günlerinin söylemi olarak "İmama değil hekime ihtiyaç duyduğunuzu anladınız mı?" içerikli mesajlarla karşıladılar bu günü. Onlara da "O imamın yanına dikey olarak gitmezsen, bir gün yatay olarak gidersin ey fani" şeklindeki mesajlarla karşılıklar verildi.

Dün 21 Mart Dünya Şiir Günü'ydü de... Necip Fazıl Kısakürek'in Beklenen" "şiiriyle bu günü karşılayanlar vardı...



Beklenen

"Ne hasta bekler sabahı,/ Ne taze ölüyü mezar./ Ne de şeytan, bir günahı,/ Seni beklediğim kadar.../ Geçti istemem gelmeni,/ Yokluğunda buldum seni;/ Bırak vehmimde gölgeni/ Gelme, artık neye yarar?"