Koronavirüs salgının ne zaman geride kalacağını ve dünyalıların evlerinden korkmadan çıkıp günlük yaşamlarına ne zaman dönebileceklerini kesinlikle tahmin eden kimse henüz yok... Global bir krize yerel hükümetlerin kendilerine özgü farklı yöntemlerle mücadele etmeleri, her ülkede farklı sonuçlar veriyor. Ama olay sadece sağlıkla ilgili değil... Krizin ekonomik yanı, bu kriz sona erdikten sonra daha iyi anlaşılacak. Dünya eskisi gibi olamayacak.



Eski kurumlar

Yani koronavirüs sonrası dünyasında eski kurumlar ve anlayışlar herhalde rafa kaldırılacak.

Örneğin Türkiye'de de gerek devletin gerekse bireylerin gelirleri azalırken, harcamaların artması ve sosyal içerikli kamu harcamaları yüzünden enflasyonun çarpıcı rakamlara dayanması herhalde kaçınılmaz olacak.



Enflasyon tercih edilebilir

Ekonomist Ali Serim bu durumda "İşsizlik ve sosyal bunalım bir yanda dururken, ben enflasyonu tercih ederim" diyor. Ona göre devletin İMF'den kredi alıp bununla kamu bankalarını desteklemesi ve bu yapı içinde özel kesim işletmelerini fonlaması, tutulması doğru olan yol olacak...



Varlıklarını hissettiremediler

Koronavirüs sonrası dünyada Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi, 2'inci Dünya savaşı sonrasında oluşturulan kurumlar, bu dönemde varlıklarını hissettiremediler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş devamlı üyesi ise, kendi sorunlarını çözmekte yetersiz kaldılar. Yani sadece dünyanın değil, koronavirüsün de beşten büyük olduğu kanıtlandı.



İtalya öfkeli

İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte ise, bu krizden çıkmak için gereken "ekonomik dayanışmayı" henüz göstermeyen Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi. Açıklamalarında birlik çağrısı yapan Conte, Almanya ve Hollanda'yı işaret ederek çok sert konuştu. Conte, Güney Avrupa ülkelerinin AB'den talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin Birliğin geleceğini riske attığına dikkati çekti. Conte, AB'nin bu sağlık krizinden başarıyla çıkmaması halinde "Avrupa'daki aşırı sağ partilerin şimdikinden çok daha fazla güçlenmesi riskinin kaçınılmaz olduğunu" söyledi.