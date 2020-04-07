Ölümle biten vakalarda bu hafta artış olmadığı için, ABD Başkanı Donald Trump, "Nihayet tünelin ucunda ışık göründü" demiş.

Aslında bu tür durumlarda hep tartışılır... " Tünelin ucunda görülen ışık güneş ışığı mıdır yoksa karşıdan gelen bir trenin ışığı mıdır bu?"



Dünya Savaşı gibi

Ülke yönetimindeyseniz elbet topluma iyimserlik aşılamak zorundasınızdır. Önceki gün İngiliz televizyonunda Kraliçe Elizabeth konuşurken "Bundan önce 14 yaşındayken 1940'da sizlere hitap etmiştim" diye 2'nci Dünya Savaşı'nın başladığı günleri hatırlatmıştı. O zaman da Alman bombalarından kaçırmak için, İngiliz çocuklar ailelerinden ayrılıp, gemilerle Kanada'ya götürülüyorlardı.



Önce birlik

1940'da daha sadece bir prensesken halka hitap ettiği günleri hatırlatan Kraliçe, koronavirüs salgınını da, dolayısıyla bir yeni dünya savaşına benzetiyordu. "Eğer birliğimizi korursak her türlü zorluğun üstesinden geliriz" diyerek de, İngiliz halkına moral veriyordu.



Yeni gelen başkan

Aynı şeyleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemiyor mu? "Birlik olursak yenemeyeceğimiz zorluk yoktur" cümlesini defalarca duymadık mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan? Ama bu cümle bizde muhalif olanları öfkelendiriyor. İngiltere'de ise muhalefet de krizli günlerde iktidarla aynı şeyleri söylüyor. Mesela geçen hafta İngiliz İşçi Partisi delegeleri, Jeremy Korbyn'in yerine yeni bir genel başkan seçtiler. Ve yeni Genel Başkan Keir Starmer'in ilk işi Başbakan Boris johnson'u arayıp, koronavirüs salgınına karşı destek mesajı vermek oldu. Ertesi gün de Johnson koronavirüs hastalığından iyileşmediği için hastaneye kaldırılmadı mı? Dikkat ettim... Muhalefetten hiç kimse, "Madem hastasın, o zaman istifa et demedi" Boris Johnson'a...



Moralimizi yüksek tutalım

Neyse... Tünelin ucundaki güneş ışığı ya da tren olabilir. Ama kesinlikle bu günler geçecek... Bizlere de evden çıkmayıp, moralimizi yüksek tutmak düşüyor.



Bir düzeltme

Önceki gün bana da gelen bir mesaja bakıp Cem Boyner'in koronavirüs hastalığına tutulup, kendi kendini tedavi ettiğini yazmıştım. Cem Boyner yayınladığı bir duyuru ile hasta olmadığını ve uydurma bir mesajla bu yalanın yayıldığını duyurdu. Sevgili Cem Boyner'in sağlık haberi tabii ki beni de sevindirdi. Gerçeği ben de duyuruyorum.