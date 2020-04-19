Koronavirüslü sokağa çıkma yasağının olduğu günlerden kaçışlar, genellikle YouTube'daki şarkılara takılarak mümkün oluyor... Böyle bir kaçış anında Necmi Rıza Ahıskan, Lemi Atlı'nın Sulatnıyegah şarkısını söylüyordu...

"Andıkça geçen günleri hasretle derinden

Virân oluyor gönlüm ilâhi kederinden

Bak yâreledin kalbimi en gizli yerinden

Virân oluyor gönlüm ilâhi kederinden"



Güzel bir akşam

Bu şarkıyı dinlerken gönlüm viran olmadı ama geçmişi öylesine özlediğimi hissettim ki, belki gönlüm viran olsaydı daha az kederlenirdim. İstinye'deki evimizde yaşadığımız bir akşamı hatırladım. Vasfi Rıza Zobu, Necmi Rıza Ahıskan, Turan Güneş, Recep Birgit, Mefharet Yıldırım konuklar arasındaydı. Saz sanatçıları da vardı tabii ki konuklar arasında...



Vasfi Rıza'dan bir gazel

O akşam çalındı, söylendi... Turan Güneş o kadar neşelendi ki, bir oyun havasına kendini kaptırıp, dans etmeye bile başladı. O sırada Vasfi Rıza Bey ayağa kalktı "Ben göbek atan bir hariciye nazırını ilk defa görüyorum" dedi... Sonra o da bir gazel okumaya başladı.



Menderes Beyoğlu'nda

Böyle güzel günler ve geceler geride kaldı. Şimdi başka merak edecek şey yokmuş gibi, "Acaba Amerika'da kasım ayındaki başkanlık seçimi korona salgınından ötürü ertelenir mi"yi merak ediyoruz. Oysa o eski günlerde, "Acaba Başbakan Adnan Menderes 6-7 Eylül yıkımı ertesinde Beyoğlu'na geldiğinde Necmi Rıza'ya ne sormuştu" diye merak ederdik.



Atatürk ve Beethoven

Özellikle Rumlara ait mağazaların yağmalanıp tahrip edilmeye başlandığında, bazıları vitrinlerine Atatürk büstleri koymayı akıl etmiş. Bu mağazalar yıkımdan kurtulmuşlar. Ertesi gün Necmi Rıza Beyoğlu'ndaki kumaş mağazasının vitrinine yanlışlıkla Atatürk'ün değil Beethoven'in büstünü koyduklarını fark etmiş. Kalabalık bu farkı görmediği için mağaza yağmadan ve yıkımdan kurtulmuş. "Herkesi Atatürk bizi de Beethoven kurtardı" diye anlatırdı olayı.



Tuvalet ihtiyacı

Ertesi gün sıkıyönetim ilan edildikten sonra Başbakan Menderes, yanında polisler ve subayla Beyoğlu'nda yıkıntıyı görmek için yürümekteymiş. Mağazasının önünde duran Necmi Rıza'yı görünce yanına gitmiş. Boynuna sarılmış. Necmi Rıza "Başbakan ağlayacak sandım. Ama kulağıma eğilip 'Necmi Bey sizin mağazada tuvalet var mı, çok sıkıştım' dedi" diyerek o anı anlatırdı.

İşte böyle güzel ve bazıları hiç de güzel olmayan günler geçirirdik eski zamanlarda... 65 yaşından büyük ve 20 yaşından küçük olanlara ev hapsi geleceğini hayal bile edemezdik.