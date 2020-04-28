Belli ki koronavirüs salgınının sebep olduğu kısıtlamalar aşamalı biçimde sona erecek. Dün toplanan Bakanlar Kurulu bu aşamaların hangi sektörlerde ve toplumun hangi kesimlerinde gerçekleşeceğini enine boyuna değerlendirdi.



Uzman olduk

Tabii ki can kayıpları hesaba alındığında ve ülkenin genel olarak yitirdiği maddi değerler hatırlandığında bu salgının hafife alınacak bir yanı yoktur. Ayrıca sürekli uyarılar sayesinde hepimiz koronavirüs uzmanı olduk. Bu salgın hastalığa karşı en iyi savunmanın hastalığa yakalanmamak olduğunu öğrendik. Ev hapsine bu bilginin ışığında gönüllü biçimde razı olmadık mı?



Başkanlık sistemi

Bu arada Başkanlık Sistemi'nin bu gibi zorlu durumlarda ne kadar etkili bir yönetim biçimi olduğunu da öğrendik. Bugün için bu sistem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğine ve yeteneklerine endekslidir. Ancak problemli durumlara anında müdahale etmek ve devletin bütün kurumlarını aynı hedefte birleştirmek konusunda, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin model olarak gerekliliğine de inandık...



Normal zamanlara geçiş

Hepimizin beklentisi olağanüstü durumların geride kalmasıdır. Bu beklenti sade koronavirüs salgınının geride kalmasını içermiyor. 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi ertesindeki olağanüstü koşulların da geride kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla "Düşünce suçu" kavramı kapsamına giren fiillerden ötür yapılan tutuklamaların da artık geride kalmasını bekliyoruz.



Devlet çok güçlü

Yaşadıklarımız devletin ve seçilmiş siyasetin ne kadar güçlü olduklarını göstermiştir. Ayrıca Türkiye'nin gelişmişliğinin ve gücünün farkına bütün dünya tanık olmuştur. Yani bu yeni dönemde özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasinin ülkesi olduğumuzu da bütün dünyaya göstermeliyiz artık.

Olağan zamanlara her açıdan geçişin heyecanını yaşamaktayız.