Kimin terörist, kimin kahraman olduğunu saptamak giderek güçleşiyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, Usame bin Ladin için "O bir şehittir" dedikten sonra bu konu yeniden gündeme geldi.



Şehit edildi

Hatırlanacağı gibi Bin Ladin 2011 yılında Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından Pakistan'ın Abbotabad kentinde saklandığı evde öldürülmüştü. Bu baskın hakkında Amerika Pakistan'a bilgi vermemişti. Pakistan Başbakanı İmram Han da bu olaya atıfta bulunarak "Amerikalılar Bin Ladin'i şehit ettiklerinde biz Pakistanlılar olarak neler hissetmiştik" diye konuştu.



Teröre yardım

Kimin terörist olduğuna ilişkin kafa karışıklığına bir örnek de Amerika'dan geldi. Beşar Esad rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesinin ardından ABD'li yetkililerin, terör örgütü YPG/PKK'ya destek olarak 21 milyon dolar verdiği öğrenildi.



Maaşlara zam

Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgalindeki bölgelerde ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı. Bu yardımın tek sefere mahsus olmadığını aktaran kaynaklar, ABD'li yetkililerin, terör örgütünün ihtiyaç duyması halinde benzer destekler sağlamayı vaat ettiğini belirtti.



Bolton aptaldır

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir canlı yayında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden'a yüklendi. "Ülkeyi yönetirken yanlış seçimler yapabiliyorsunuz: Bolton gibi bir aptala görev vermek gibi..." diyen Trump, Joe Biden için ise, "Biden konuşmuyor, kimse ondan tek bir söz duymuyor. Konuşsa bile iki kelimeyi bir araya getiremiyor. " dedi.



Ayasofya uyarısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya ile ilgili talebine Twitter üzerinden cevap verdi. Yapılan açıklamada, Ayasofya'nın "müze" olarak kullanılmasını talep eden ABD'ye "iç işlerimize karışmayın" mesajı verildi.