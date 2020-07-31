Bir kişi size hitaben "Nerede o eski bayramlar" diyerek nostalji yaptığı zaman o "Eski"nin hangi tarihlere geldiğini sorun... Çünkü farklı kuşaklar için geçmiş, farklı anlamları ve özlemleri içerir.



1950'ler

Benim için eski güzel bayramlar, 1950'li yılların Yeniköy'ünde yaşanılan bayramlardır. O tarihte yani 1955 öncesinde 6-7 Eylül kırımı henüz yaşanmamıştı. Yeniköy'de biz Türkler komşularımız olan Rumlarla sevgi dolu ilişkiler içindeydik. Eski bir Yargıtay üyesi olan dedem Mehmet Sait Barlas Kurban Bayramı'nda iki tane kurban kestirirdi. Bu kurbanların etlerini benim de aralarında olduğum gençler ve çocuklar, komşulara dağıtırdık. Rumlar da Kurban Bayramı'nı bizlerle birlikte yaşarlardı. Onlar da Paskalya'larında biz Türk komşularına çörekler gönderirlerdi.



6-7 Eylül

Söylediğim gibi henüz 6-7 Eylül 1955 gecesi yaşanmamıştı. İşte o eski günlerden hatırlamayı hiç istemediğim o geceyi bir kabus gibi hatırlıyorum Yeniköy'e Beykoz'dan gelen takalardaki kalabalıklar, Yeniköy Rumları'nın evlerine girip yağmaladılar. O gece komşu evlerden kadın feryatları geliyordu. Pencerelerden de eşyalar sokağa atılıyordu. Kısacası, "Nerede o eski bayramlar veya günler" denildiğinde, özlenen tarih zamanı önemlidir. Şimdinin Yeniköy'ünde hiç Rum komşu kalmadı. Onların çoğu Atina'nın "Faleron" semtinde yaşıyorlar. Atina'ya her gittiğimde onlarla konuştum. Tarabyalı Rum garsonların açtığı lokantalarda, eski günleri yad ettik.



Eski Antalya

Yani eski günleri ve bayramları özlemle yad etmek karmaşık durumları da içerir. Mesela bir Ramazan Bayramı'nda Ankara'daki komşularımızın otomobili ile iki aile Antalya'ya gitmiştik. O dönem Antalya'sında hiç otel yoktu. 1975'te askerliğimi yaparken Antalya'daki işlek oteli Vehbi Koç yaptırmıştı. Bir de bugünün Antalya'sındaki turistik tesisleri düşünün. Meğer Turgut Özal kıyıları özel sektör yatırımlarına açarken müthiş bir iş yapmış. Düşünün ki 1980'de tüm Türkiye'deki yatak sayısı, Yunanistan'ın Girit'indeki kadardı.



Hayırlı bayramlar

Evet... "Nerede o eski bayramlar denildiğinde ben bunları da düşünüyorum Ve bu Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlarla dolu geçmesini diliyorum.