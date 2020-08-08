Koronavirüs salgınının şekillendirdiği yeni dünya düzeni, giderek Hitler'in toplama kamplarındaki sıkı kuralları hatırlatır hale gelmeye başladı. Bu salgınla ilişkili olarak televizyonlarda konuşan uzman doktorların en etkililerinden olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı beş aşamalı önlem önerisinde bulunmuş. Hiç hoşgörü izi bulunmayan bu beş maddelik öneri paketi başta da söylediğim gibi toplumu adeta toplama kampına sokmayı tasarlayan bir görüntüde.



Bakanlık ile görüşmüş

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu adımları Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de geçtiğimiz günlerde görüştüğünü açıklamış. İşte Ceyhan'ın uygulandığı takdirde bir haftada bulaşmanın yüzde 97'sini önleyeceğini söylediği aşamalar şunlardır:



Kalabalıklar

1) Mesailer kademelendirilmeli: İşyerleri çalışanlarını farklı saatlerde işe başlatmalı. Bu, toplu taşımalarda yığılmaların önüne geçmeyi sağlar.

2) Toplanmalara sınırlama gelmeli: Arkadaş, akraba toplanmaları 10'u geçmemeli. Taziye evlerinde aynı anda en fazla 15 kişi olmalı. O kişiler çıktıktan sonra yeni kişiler gelebilmeli. Düğün ve nişanlarda açık veya kapalı mekana göre değişen, metrekareye bağlı kişi sayısı belirlenmeli.



Kayıtlı dünya

3) İnsanlar gittikleri adreslerde kaydedilmeli: Örneğin İstanbul, Ankara gibi illerden Diyarbakır, Gaziantep, Isparta'ya gelip odak oluşturuyorlar. Bu nedenle insanlar gittiği adreslerde kaydedilmeli. Yapılan kontrollerde kişinin kurallara uymadığı görülürse yüksek cezalar verilmeli.



Herkese rest

4) Günde 100 bin test yapılmalı: 'Bu kişi hasta mı' diye yapılan testin yanında, 'Bu kişi virüsü bulaştırıyor mu' diye de test yapılmalı. Örneğin, sağlık personeline gişe ve danışma memurlarına, şoförlere, hizmet personeline, uçaktaki kabin görevlilerine mutlaka test yapılmalı.



Bahtsız 65'likler

5) 65 yaş üzerine güvenli alan ve zaman dilimi ayarlanmalı: 65 yaş ve üzeri kişiler için güvenli alanlar ve zaman dilimleri ayarlanmalı. 'Sizin için şu parklarda, şu sahilde güvenli ortam oluşturduk' denmeli. Korkudan evden çıkamayan önemli sayıda kişi var. Bu insanlar dışarı çıkabilmeli. Örneğin vergi dairelerinde, bankalarda sadece o kişilere belli zaman dilimlerinde hizmet verilmeli.



Sorular

Evet... Prof. Dr. Ceyhan'ın önerdiği toplum modelini bir hayal edin. Acaba nefes almanız da kontrol edilmeli mi, ya da aile birliğini korumak pandemiyi tırmandırır mı benzeri sorular gelmiyor mu aklınıza?