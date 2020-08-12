Şaka bir yana, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı 18 yılını doldurdu. Bu 18 yılın bilançosu çıkartılırken, nedense ihanet edenlerin listesi pek akla gelmez. AK Parti'nin oyları ile cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan olanlardan acaba kaçı bu partiyi terk edip, başka partilere göz kırpmıştır ya da partinin oylarını bölmeyi hesaplamıştır? Açıkçası bunların sayısı fazla değil ve hemen herkes bunların isimlerini biliyor.



Ünal'ın anlattıkları

Ancak bir de bu 18 yılda yaşanılanlar var? Yani bunca icraat arasında Erdoğan acaba ne gibi krizlerle boğuşmuştur? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal gazetecilerle söz konusu 18 yılda yaşanılanları değerlendirmiş. Akşam'dan Emin Pazarcı bu değerlendirmede hatırlanan olayları özetlemişti: "Mahir Ünal'ın hatırlattığı gibi "İktidarla sınanacaklar, 6 ay bile dayanamayıp çökecekler" diyenler hüsrana uğradı. Ardından peş peşe hamleler geldi. Mahir Ünal, hepsini tek tek hatırlattı... 2004 ve 2005 yıllarında "Ordu Göreve" pankartları açıldı. Parti kapatma davası ile karşı karşıya kalındı. 2007 yılında Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararı ile darbelenmek istendi.



Gezi'den 15 Temmuz'a...

2013'te Gezi olayları ortaya çıktı. MİT TIR'larına operasyon yapılıp, ülkeyi yönetenler uluslararası mahkemelerde "savaş suçlusu" olarak yargılatılmaya çalışıldı. 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı darbeleri yapıldı. Bu ülke 6-8 Ekim olaylarını yaşadı. Hendekler kazılarak kalkışma projeleri uygulanmak istendi. Nihayet 15 Temmuz'da hain darbe girişimi geldi."



Önümüzdeki yıllar

Görüldüğü gibi 18 yılda AK Parti iktidarını hedef alan komploların tümünü hatırlamak bile çok zor. Ve bütün bunları yaparken Türkiye'nin alt ve üst yapısını yenilemeyi başarmak, müthiş bir şey değil mi? İşte bu geçmiş 18 yılda yaşanılanları hatırlayarak önümüzdeki yıllara güvenle bakıyoruz.