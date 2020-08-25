Türkiye'nin yarınına ışık tutacak ve gelecek kuşakların da yararlanacağı durumlar söz konusu olduğunda, belirli kesimler adeta matem tutuyor. Bunlar her şeyin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a endeksli olduğu yanılgısı içindeler. Nitekim son olarak Karadeniz'de bulunduğu açıklanan doğalgaz rezervi de bu çevreleri mateme ve şaşkınlığa sürükledi. Bu çevrelere laf yetiştirmekten bıkanlar için, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ışık tutan açıklaması ilaç gibi geldi.



Bahçeli konuştu

Bahçeli'nin söz konusu açıklamasından alıntılar yapmayı gerekli gördüm: "2019'da ödediğimiz 41.6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır."

"Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması elimizi zayıflatırken, bütçe dengesini ve ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır."



Rahatsız olanlar

"Ancak Türkiye'nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğalgaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır."

"Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusu, kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir."



Menhus çevreler

"Her yapılanda kusur arayan, Türkiye'nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır."

"Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar fakat bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş gösterememişlerdir."