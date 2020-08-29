Türk halkı dünya siyasetine özellikle 2'nci Dünya Savaşı yıllarında çok ilgi duyarmış. Köy kahvelerinde Hitler'le Churchill karşılaştırılır ve harita üzerinde askeri durumlar gözlemlenirmiş. O dönem mizahçılarının bu konuda ölçüyü kaçıranlara "Bitli Churchill" falan dedikleri de hatırlanır.



Merkel yanıldı

İçinde bulunduğumuz dönemde de dünyadaki gelişmeler özellikle Türkiye'yi ilgilendirmeleri açısından dikkatle izleniyor. Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye karşı yakın bir ilgi gösterdiği gözlemlenirken, bu görüntü dün bir anda değişti. Bayan Merkel dün birden bire "Bir anlaşmazlık durumunda tüm Avrupa Birliği üyeleri Yunaistan'ın tarafında olmalıdır" benzeri bir şeyler söylemiş.



Herhalde değişir

Angela Merkel'in bu tarihi yanılgısını herhalde zaman düzeltecektir. Çünkü Yunanistan'ın müflis bir ülke olduğunu en iyi Merkel'in bilmesi gerekir. Nitekim bu ülkenin ne kadar değeri varsa Almanya'ya ipotekli değil midir? Ve Yunanistan aynada kendisine bakmak yerine Türkiye'nin denizlerdeki haklarını kısıtlamaya teşebbüs ediyor. Bu yolda da Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa'yı devreye sokmaya çalışıyor. Sanırım Bayan Merkel çok kısa sürede yaptığı hatayı anlayacak ve herhalde Türkiye'ye yine övgüler düzecektir.



Abe istifa etti

Dünya siyasetini etkileyen isimlerden biri olan Japonya Başbakanı Şinto Abe'nin istifası da dünkü gündemdeydi. Sonunda kan kusmasına bile neden olan bir mide hastalığı, Abe'nin istifasına gerekçe gösteriliyor. Abe uluslararası ilişkilerde sertlik yanlısıydı. Ama bütün çabalarına rağmen Japon Anayasası'nın barışçılığı ideoloji olarak benimseyen hükümlerini değiştiremedi. Buna göre Japonya sadece savunma maksadı ile asker besleyebilir. Abe Türkiye'nin dostu bir siyasetçiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir diyalogu vardı. Herhalde yeni başbakan da aynı çizgiyi izleyecektir.



Biden ve Trump

Dünya siyasetinin en önemli olayı tabii ki 3 Kasım'daki Amerikan başkanlık seçimi olacak. Bu seçime uzanan dönemde, Demokratlar'ın itirazına rağmen, başkan adayı Biden'ın, rakibi Cumhuriyetçi Trump'la televizyonda tartışmayı kabul etmesi, herhalde çok ilgi çekici olacaktır. O tartışmayı herkes merakla bekliyor. Sonuçta iyi ki dünya hem yuvarlak hem de dönüyor. Düz ve hareketsiz olsaydı canımız çok sıkılırdı.