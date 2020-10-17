Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklaması beklenilen Karadeniz'deki doğalgaz rezervine ilişkin yeni rakam, tabii ki hepimizi heyecanlandırıyor. Çünkü hepimizin geleceği bu ülkede... Türkiye ne kadar zenginleşir, ne kadar gelişirse, bu çocuklarımızın da torunlarımızın da yaşamlarına yansır...



İçerideki mutsuzlar

Bazılarımız Türkiye'nin gelişmesini pek mutlulukla karşılamıyor. Atılan büyük adımlar görmezden gelinirken, yenilenen alt ve üst yapı o kesimleri adeta rahatsız ediyor. Bütün bu imkanlar sanki oldum olası varmış gibi, o bazıları hâlâ 1930'lara falan özlemlerini seslendiriyorlar.



Dışarıdakiler

Ancak Türkiye'nin gelişip güçlenmesi sadece içerideki o belirli kesimleri rahatsız etmiyor. Suudiler de, Birleşik Arap Emirlikleri de, Ermenistan da, Fransa da, "Güçlü Türkiye"den çok rahatsızlar. Ve Türkiye'yi neredeyse bir asırdır oyalayan Avrupa Birliği de, Yunanistan'la birlik olup Türkiye'ye zecri tedbirler uygulamaktan falan dem vuruyor.



Sözde müttefik

Müttefikimiz Amerika'nın nerede ne zaman ne yapacağı ise hiç belli değil. Bir bakıyorsunuz Amerika'nın Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Rum kesiminde beliriyor ve onlara destek veriyor. Ya da bir bakıyorsunuz Amerikan silahları PKK/ PYD'ye akıtılıyor. Kısacası Pakistan ya da Azerbaycan gibi gerçek dostlarımızı biliyoruz ama kimlerin ne zaman ve hangi konularda bize karşı saf tutacaklarını kestiremiyoruz...



Bugün ve ötesi

Sonuçta bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar gerçekten çok önemlidir. Türkiye'nin daha zengin ve daha güçlü olmasının güçlü kılacağı çoğunluklar, bu açıklamalardan mutluluk duyacaklardır. Buna karşı Türkiye'nin başarılarının mutsuz ettiği iç ve dış kesimler için, üzücü bir gün olacaktır bugün...