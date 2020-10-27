Eski bir halk deyişi vardır... "Böyle kambur Aslı'nın, topal olur Kerem'i/ Tezekten terazinin b..tan olur dirhemi" şeklindedir bu deyiş. Fransız siyasetinin portrelerine bakınca doğal olarak "Cumhurbaşkanı böyleyse, muhalefet lideri nasıl olabilir ki" diye düşünmüyor musunuz? Gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi ile "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan lideri" Macron ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yapmayı siyaset etmekle karıştırınca, gerçekten ırkçı olan muhalefet lideri Le Pen işi iyice tırmandırdı...



Le Pen de devrede

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen, ülkede başörtülü kadın sayısının çok arttığını ve kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi. Fransa'da helal gıdaların yasaklanması çağrısı da yapan Le Pen "Fransız halkı bilmeden, marketlerde satılan helal ürünleri yiyor" ifadelerini kullandı.



Le Figaro da...

Irkçılık, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı alanında Fransız basını da üzerine düşeni yapıyor. Fransa'nın en etkin gazetelerinden biri olan Le Figaro da bu akıma katılan medya kuruluşlarından oldu. Fransa'da koronavirüs vakaları günlük 50 bine kadar yükselirken, bunu görmeyi reddeden gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırdı.



Erdoğan uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında durumu tahlil ederken şöyle dedi:

"- Batı, özellikle Hıristiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum: İnsanız, insan olarak Hıristiyan olmak suç değildir ona da sahip çıkıyoruz, Museviye de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Müslümanlara zulüm varsa oraya da sahip çıkalım diye dünya liderlerine sesleniyorum."



Hem faşist hem de Nazi zinciri

"- Siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi'nin adeta zincir halkalarısınız. İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde desteklenen politika haline gelmiştir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur. Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez."