"Dananın kuyruğu kopacak" şeklinde bir halk deyişi vardır dilimizde... Beklenen dramatik bir gelişme hakkındadır bu deyiş. Dünyadaki gelişmelerden bazıları, bu deyişe uygun beklentileri içeriyor. Gerçekten de bu gelişmeler bir noktaya ulaşınca, dananın kuyruğunun hem de birkaç noktada koptuğunu göreceğiz.



Başkan seçiliyor

Bu gelişmelerden sonuca en yakın olanı, 3 Kasım'daki Amerikan başkanlık seçimidir. İster Trump isterse Biden seçilsin, sonuçta çok radikal değişiklikler hem Amerika'yı hem de dünyayı sarsacaktır. Anketlere güvenmenin anlamı galiba pek yok. Geçen seçimde bu anketlere kendilerini kaptıranlar Hillary Clinton'un seçileceğini zannetmişlerdi. Bu seçim öncesinde de anketler Biden'ı favori gösteriyor ama galiba yine Trump asıl favori... Çünkü Trump ne yaparsa yapsın, nereye giderse gitsin çok kalabalık kitleler heyecan içinde karşılıyor onu. Biden içinse hiçbir coşku yok. Neticede dört gün sonra sonucu az çok öğreneceğiz.



Rusya ve Dağlık Karabağ krizi

Dananın kuyruğunun kopmasını sağlayacak ikinci gelişme Karabağ Cephesi'nde yer alıyor. Azerbaycan kuvvetleri her gün biraz daha ilerliyor. Buna karşı Ermeniler de her gün Azerbaycan kentlerinde sivilleri katletmeyi sürdürüyorlar. Burada en dramatik gelişme Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in, bu krizi aşabilmek için devreye Türkiye'nin de girmesi gerektiğini söylemesi oldu. Gerçi Türkiye Minsk Grubu üyesi ama Başkanlık Divanı'nda yok... Sonunda Rusya'nın Türkiye'siz bir çözümün olamayacağını savunması, olaya radikal bir değişiklik getirdi. Bu değişiklik özellikle Ermenistan için kötü bir haberdir. Ve bütün belirtiler Rusya'nın artık Ermenistan'ı kendi kaderine terk etmek niyetinde olduğunu gösteriyor.



İçeride durum

Bizim iç gelişmelerde ise dananın kuyruğunun kopacağı durumlar pek yok. İYİ Parti bölünürse veya mutsuz bir CHP'li yeni bir parti kurarsa, siyasette pek bir şey değişmez. Türkiye'de önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izleyeceği siyaseti doğru değerlendirmekten geçiyor. Bu arada ciddi bir deprem yaşayan İzmir'e geçmiş olsun diyorum.