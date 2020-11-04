Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği Amerikan başkanının seçimi dün yapıldı. Bilindiği gibi Amerikalı seçmenler başkanın yanında, Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için de oy kullanandılar. Ancak Amerikan siyasal sistemine göre iktidarı başkan belirleyeceği için, Kongre seçimlerinin sonucu fazla merak uyandırmıyor.



Mağazalar tedbir aldı

Türkiye saati ile seçim sonuçları sabaha karşı belli olacağı için, bu köşede sonucu yorumlayamıyoruz. Ancak başkent Washington'da gerginlik beklentisi nedeniyle birçok dükkan ve mağazanın tahta plakalarla camlarının ve kapılarının kapatıldığı görüntülenmişti. Yani Amerika'da kim başkan seçilirse seçilsin ciddi bir gerginliğin olacağına dönük beklenti var.



Radikaller sokağa çıkabilir

Dün Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin, ABD seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak sosyal krizin derinleşmesini beklediklerini ve radikallerin sokağa çıkabileceğini söyledi. Naryshkin, ABD'de seçimlerin toplumda daha fazla bölünmeye yol açmasını beklediklerini söyledi. Naryshkin, "Bizim değerlendirmemiz, kimin kazanacağından bağımsız şekilde sosyal krizin derinleşeceği yönünde. Kesin olan şey kaybeden tarafın sonuçları kabul etmeyecek olması. Bu da radikalleri sokaklara çıkmak için cesaretlendirecek" ifadelerini kullandı.



Depremin bilançosu

İçeriye bakınca ise, aklımız da, gözümüz ve kulaklarımız da güzel İzmir'den gelecek haberlere kilitlenmiş durumda. Son açıklamalara göre depremde 112 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.



Ayda kurtuldu ama annesi vefat etti

Dün depremden 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in canlı olarak enkazdan çıkartılması hepimizi sevince boğmuştu. Ancak bu arada Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in kurtarılamadığını ve cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Dün küçük Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada "Anne" diye seslenmişti. Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Şimdi bütün ümidimiz yine birkaç canlıya ulaşılabileceğine dönüktür. Ve artık sıra çürük binaları yapanlardan hesap sormaya ve muhtemel depremlere karşı alınması gereken önlemlere geldi.