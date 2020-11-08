Galiba daha fazla bilinçlenmemiştik. Hatta "Toplumu bilinçlendirmek, dolmayı pirinçlendirmeye benzemez" benzeri cümleler dolaşıyordu ağızlarımızda... Derken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin öldürüldüğü haberi geldi... Bir süre sonra da başkan adayı olan kardeşi Robert Kennedy öldürüldü. Başkan Kennedy'nin dul eşi Jacqueline Kennedy Yunanlı milyarder armatör Onassis'le evlenince de, Amerikan siyasetine ilişkin bilinçlenmemiz neredeyse tamamlandı.



Cinayetler

Ama hâlâ Türk siyasetinin şifrelerini çözememiştik. Sistemimiz Amerika'daki gibi demokrasiydi. Fakat bizde cumhurbaşkanları öldürülmüyordu... Bazen başbakanlar ve bakanlar öldürülüyordu. Daha doğrusu idam ediliyorlardı. Yani bizim sistemin Amerikan sistemine benzeyen yanları vardı ama Amerika'da askerler darbe yapmıyorlardı. Askerler sadece Amerika'nın dış siyasetine yön veriyorlardı ve başka ülkelerde darbe yaptırıyorlardı.



Sistem seçimi

Aradan geçen yıllardan sonra biz de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni seçerek Amerika'ya biraz benzedik. Ama bu defa da seçimlerin güvenliği konusunda farklarımız ortaya çıkmaya başladı. Mesela son başkan seçiminde Biden'a oy verenler arasında yıllar önce vefat etmiş seçmenler de varmış. Bizde ise oy vermek için yaşamak şarttır. Bu arada galiba yeni sıfatı "Eski Başkan" olan Donald Trump'ın mahkeme kapılarında adaleti yani sağlıklı seçim sonucunu araması da, bizdeki seçim sonrasına pek benzemiyor.



Bilinç eksikliği

Neticede dolmayı pirinçlendiremesek de, toplumu bilinçlendirebildik. Bir eksiğimiz bu bilinci ana muhalefeti yönetenlere de aktarabilmektir. Bunu da başardığımız anda, Amerikan demokrasisi gözümüzde iyice zavallılaşacaktır...