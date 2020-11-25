Kaç gündür FETÖ'cü trollerde adeta bir bayram havası vardı... Bunlar Cumhur İttifakı'nın sonunun geldiğini iddia ediyorlar ve bu iddiaları gerçekleşmiş gibi, sonrasını bayram olarak kendi aralarında kutluyorlardı. Bunları ümitlendiren olay da, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi ertesinde Bahçeli'nin açıklaması ile AK Partili sözcülerin açıklamaları arasında fark olmasıydı.



Altun ve reform dönemi

Bereket gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bu çeşit ayrıntılara kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu biliyorlar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "yeni reform dönemi" hakkında Daily Sabah'a verdiği röportajda "Türkiye'nin yükselişi yeni reform dönemiyle devam edecek" dedi. Kısacası yeni bir reform dönemine girilirken Cumhur İttifakı'nın yok edilmesi herhalde hiçbir akla sığmazdı.



Bahçeli açık konuştu

Nitekim dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

"- Fitneciler uykularından uyandılar. Konu fitne oldu mu bunlar yılan gibi başını kaldırır, saklandıkları delikten ortaya saçılırlar. Nifak çıkaranlar korkakça hayat sürenlerdir. Cumhur İttifakı pazarlık üzerine kurulmamıştır. Cumhur İttifakı cumhurun şeref nişanesidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafasının alamayacağı kadar hesapsızdır ve karşılıklı hürmete dayanır."



"O pis ellerinizi..."

"- Cumhur İttifakı Türkiye'nin yegane umududur. En büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Cumhur İttifakı, 'cukka ittifakı' değildir. Bizim ittifakımız milletin, bekanın, kutlu yarınların ittifakıdır. O pis ellerinizi Cumhur İttifakı'ndan derhal çekiniz. Size buradan ekmek çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları hayata geçirecektir."



Arınç ve Çakıcı

Bahçeli konuşmasında hem Bülent Arınç'a değindi hem de Çakıcı ile Demirtaş'ı mukayese ederek şöyle dedi:

"- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, karakolları ateşe vermedi, yollara mayın döşemedi... Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır."