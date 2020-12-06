Ankara gazetecisi için devlet denilince cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar akla gelir öncelikle... İstanbul gazetecisi içinse devlet İstanbul Valisi'dir. Geçen hafta hayata gözlerini yuman Nevzat Ayaz da bu açıdan devletin tam bir temsilcisiydi. İlk olarak Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunan Ayaz 1979'da İstanbul Valiliği'ne atanmıştı.



Tanışmamız

Onunla ilk karşılaşmamızı hiç unutamam. Sahildeki bir mekanda sevgili arkadaşım Yılmaz Çetiner'le birlikte yemek yiyorduk. Birazdan Halit Narin yanındaki bir beyefendiyle masamıza geldi ve o beyefendiyi "Yeni valimiz Nevzat Ayaz" diyerek bize tanıttı. Beni de "Milliyet Başyazarı Mehmet Barlas" diyerek Nevzat Ayaz'a tanıttı.



Babamı sevmiş

Nevzat Ayaz benim adımı duyunca gülümsedi, boynuma sarıldı... "Ben babanızı çok severdim. Onu ben tutuklamıştım" dedi. Gülüştük. Ankara'da 1'inci şubede çalışırken, Gaziantep olayları sanığı olarak 1957'de babam Cemil Sait Barlas'ı tutuklayıp, Adana'ya götürmüş. Yolda demek ki çok ahbap olmuşlar. Daha sonra Nevzat Ayaz'la ben de çok dost oldum, onu sevdim. Sonraki bakanlıklarında da dikkatle izledim onu.



Fahrettin Kerim

İlk tanıdığım İstanbul Valisi 1927-28 yıllarında görev yapan Mithat Kalabalık'tı. Ankara'da İnkılap Sokak'taki evinde 1950'lerin başında kiracıydık. Yaşlı bir beyefendiydi. Hiç unutamadığım ve diyalog kurduğum bir diğer İstanbul Valisi de Fahrettin Kerim Gökay'dı... Bana göre kusuru her şeyi kendisinin başlattığını söylemesiydi. Mesela "Sosyal meskenleri ben yaptırdım, böylece sosyalizmi de ben getirdim bu ülkeye" derdi.



Çeşitli isimler

1973-77 arasında vali olan Namık Kemal Şentürk emeklilikte de Akbank Yönetim Kurulu üyesi oldu ve sosyal yaşamda eşiyle birlikte ağırlıklı yer aldı. Muammer Güler'le ortak yanımız Türk müziğine olan sevgimizdi. Tabii bir de Muammer Güler'in başarılı Gaziantep valiliği vardı onu bana sevdiren... Vasip Şahin de unutamayacağım dost valilerdendi. Şimdiki İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın en büyük endişesinin, İstanbul'un bir depreme hazırlıksız yakalanması olduğunu kendisiyle tanıştığımızda öğrenmiştim.



Kadir Topbaş'a sağlık dileği

Bu arada İstanbul'un hiç unutulmayacak belediye başkanlarından biri olan sevgili Kadir Topbaş'a da sağlık diliyorum.