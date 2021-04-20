Gelişmiş ülkeleri temsil eden Amerika'nın veya İngiltere'nin Rusya'ya dönük savaş körükleyen akılsızlıklarını anlamaya çalışırken, pek gelişmemiş Yunanistan'ın veya Fransa'nın Türkiye'yi hedef alan tahriklerini nasıl anlayabiliriz ki? Artık inkâr edilmez bir gerçek var. Nükleer silahların var olduğu bu dünyada, yerel savaşların bir anda global bir felakete dönüşmesi mümkündür.



Putin'e 'Katil' dedi

Bu acı ve tehlikeli gerçeklerin dünyasında uçak merdivenlerini çıkmaktan aciz olan, her konuşmasında belleğinin hastalıklı olduğu anlaşılan Biden'a, nasıl oluyor da Batı'nın derin aklını temsil eden İngiltere ayak uyduruyor? Başkan olduktan sonra Putin'e "Katil" diyen ve arkasından da telefonla arayıp barış öneren Biden mı çizecek bu bölgenin kaderini?



İngiltere'den hamle

Ukrayna-Rusya gerginliği tırmanırken İngiltere'nin Karadeniz'e savaş gemilerini göndereceğine ilişkin haberler, kafaları karıştırmıyor mu? İngiltere'nin Montrö gereğince Türkiye'ye bildirimde bulunduğu ve bir tane savaş gemisinin mayısta geçeceği açıklandı. Konuyu haberleştiren The Times Gazetesi, detayları paylaştı:

"İngiliz donanmasından bir Type 45 destroyeri ve bir Type 23 fırkateyni, mayıs ayında Akdeniz'deki HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi Görev Grubu'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı'ndan geçecek ve Karadeniz'e intikal edecek. HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi Görev Grubu'na bağlı F-35B savaş uçakları, gemilerin Rusya tarafından tehditlere maruz kalma olasılığına karşı gemilere destek vermek için hazır bulunacak."



Sıra Rusya'da

Ve konuyla ilgili bir gelişme daha var... Rusya'dan Ukrayna'ya Karadeniz'de abluka başlamış. Putin, Hazar Denizi'ndeki 15 savaş gemisini Karadeniz'e sevk ederken, donanmayı güçlendirmek için Akdeniz'deki iki gemiyi daha İstanbul Boğazı'ndan geçirdi. Tank taşıyan "Alexander Otrakovsky" ile "Kondopoga" adlı savaş gemileri, Kırım'daki Sivastopol'da üslenen Rusya'nın Karadeniz filosuna katıldı.



Peskov konuştu

Daha önce ABD'nin, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesini de değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şöyle konuşmuştu:

"Şu anda durum çok gergin. Biliyorsunuz çeşitli tatbikatlar çerçevesinde hem NATO hem de ABD'nin askeri teçhizatları doğrudan sınırlarımıza aktarıldı. İlave askeri teçhizatların aktarımı, durumu daha da gerginleştirecektir. ABD'nin gemi göndermeme kararı neticesinde tansiyonun düştüğü şeklinde yorum yapmak için henüz erken."