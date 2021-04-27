Biden "Soykırım" dediği için sayısız yorum yapılıyor. Bu yorumlarda "Amaç Erdoğan'ı devirmek mi" ya da "Türkiye'yi gözden çıkardılar mı" benzeri sorulara da cevap aranıyor.

Oysa Türk-Amerikan ittifakının oluşturulduğu soğuk savaş yıllarından bu yana, Amerikan başkanları benzer densizliği defalarca tekrarladılar. Daha ötesi olabilir mi? Johnson mektubunda "Sovyetler size saldırırsa sadece izleriz" benzeri sözler de söylenmişti. 12 Eylül darbesinin "Bizim çocuklar tarafından yapılmış" diye yorumlandığı Beyaz Saray'ın patronu Başkan Reagan da "Soykırım" dememiş miydi?



Görgüsüzler

Yani Biden'ın amacını ne kadar uğraşırsak uğraşalım tam anlayamayız. Çünkü bunlar Yeni Dünya'nın görgüsüz hacıağalarıdır. Kendi çıkar hesapları ötesinde fazla şeylere bakmazlar. Kalp kırmak vazgeçilmez âdetleridir. Şehirlere nükleer bomba atıp yüz binlerce insanı katlettikleri zaman, muzaffer gülücükler atarlar.



Ne biçim müttefik

Bu durumda bunların üslerini kapatmak ya da başka türlü zecri tedbirler almak pek bir şey sağlamaz. Yıllardır FETÖ'yü beslemekten ya da PKK'ya silah ve para vermekten hiç vazgeçtiler mi? Yani sorun Biden değil, bunların tümü sorunludur.



Dostlarımız farklıdır

Söz konusu gerçeklerin ışığında yapmamız gereken, akılcı davranmaktır. Birincisi bunlara uyup birileriyle asla düşman olmayacağız. Şu anda Rusya'yla kurduğumuz dostluk çok değerlidir. Aynı şekilde Çin'le ilişkilerimizi de geliştirmeliyiz. Venezuela'yı asla yalnız bırakmayalım ve Küba'yla daima dost kalalım. Ayrıca ilişkilerde üst akıl arıyorsak bunu Amerika'da değil İngiltere'de bulmaya çalışalım.

Bunların Türkiye'yi hedef alan derin devletinin başına Biden kadar taş düşsün...