Eskiden sadece nüfus sayımlarında ve askeri darbelerde sokağa çıkmak yasak olurdu. Yeni zamanlarda bütün bunlar değişti. Artık nüfus sayımları kendi kendine olup bitiyor. Askeri darbeler de ancak emekli subayların saçma sapan bildirileri ortaya çıktığı zaman akla geliyor. Sokağa çıkma yasağı ise alışkanlık haline geldi. Bu gidişle sokağa çıkmak, sanki garipsenecek bir alışkanlık haline dönüşecek. Eski günlerde yaramaz küçüklere "Sokak çocuğu" denilirdi. Şimdiyse yaramaz büyükler sokak çocuğu olmaya hevesleniyorlar ve sonunda ceza yiyorlar.



Saydam'dan Koca'ya

Eski günlerde en ünlü Sağlık Bakanı Refik Saydam'dı. Atatürk dönemindeki Sağlık Bakanlığı'nda Türkiye'deki salgın hastalıklarla mücadele etmiş, kendi adıyla bilinen enstitüyü kurmuştu. Başarısının sonunda İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı'nda başbakanlıkla ödüllendirildi ve görev başındayken kalp krizi geçirip vefat etti. O yıllardan bugüne kadar adı Refik Saydam'la yarışabilecek tek Sağlık Bakanı galiba Fahrettin Koca oldu. 2020'nin Mart ayından beri her gün televizyona çıkıp Kovid-19 üzerinde çeşitlemeler yapan Bakan Koca, galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra sözü en fazla dinlenen kişi konumunda.



Cem Sultan yüzünden

Çok eski günlerde Bodrum pek bilinen bir yer değildi. Zaten Kanuni'ye kadar Cem Sultan'ı tutsunlar ve göndermesinler diye Venediklilere verilmişti. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı da Bodrum sürgünüydü. 1960'lardan sonra Bodrum'u herkes tanıdı ve hemen herkes Bodrum'da tatil yapmaya heves etti. Ama yollar çok kötüydü, Bodrum'a 40 kilometre kala bir dağa tırmanarak yolu tamamlardınız. Geçen yıllardan birinde direksiyon başındayken cep telefonum çaldı. Açtım, karşımda Süleyman Demirel vardı. "Neredesin, özledim seni" dedi. Ben "Bodrum'dayım Süleyman Bey" diye cevap verince güldü, "Ben o yolları yapmasam Bodrum'a zor giderdin" dedi.

Sonuçta eski günleri "tam kapanma"da daha iyi hatırlıyoruz.