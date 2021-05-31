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MEHMET BARLAS
31 Mayıs 2021, Pazartesi BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Hem Ukrayna ile dost hem Amerika ile müttefik olarak Rusya ile de aramız iyidir...

Türkiye dış ilişkilerini geliştirirken, zaman zaman zaman zor olan yolu seçiyor. Örneğin temel bir dostluk ilişkisi kurduğumuz ile aynı anda dostluğa sığmayan durumlar da oluşabiliyor. Mesela Türkiye'nin Ukrayna ile kurduğu dostluk ve 'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin Ankara tarafından kabul edilmemesi, dostluğa sığmayan durumlara örnek olarak gösterilebilir. Mesela bu durum Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından da bir uyarı şeklinde seslendirilmişti.

Gelişiyor
Sonuçta Türk-Rus ilişkileri her şeye rağmen gelişiyor ve devam ediyor. Bu ilişkinin son durumu Haziran başında Rus turistlerin Türkiye'ye gelmeleri veya gelememeleri ile anlaşılacaktır. Ancak görmemiz gereken bir gerçek var. Hem NATO üyesi, hem Amerikan müttefiki olarak Rusya ile dostluk kurmak hüner isteyen bir şeydir. Çünkü şu anda Biden Amerika'sı Rusya'yı tehdit etmek için her yolu deniyor. Eski üyeleri Rusya'ya karşı silahlandırılıyor. Bu arada Türkiye'nin de 'ya veya Ukrayna'ya silah sattığını unutmayalım.

S-400'ler
Ancak Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi olan S-400'ler de Türk Amerikan ilişkilerinin bir engelidir ve Amerika'nın tüm ısrarına karşın Türkiye S-400'lerden vazgeçmiyor. Ayrıca Rusya ile Türkiye'nin ve konularında aynı titreşim sayısına sahip olduklarını unutmayalım.

Ve Yunanistan
Sonuçta Türkiye adeta bizi hedef alan silahlanmaya ve kışkırtmalara rağmen 'la diyaloğu sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu anda Yunanistan'dadır. Yıllardır ilişkilerin kopuk olduğu 'la yeniden diyalog başlatılmıştır. Amerika ile de her düzeyde görüşülüyor.
Bakalım Rus turistler Haziran'da gelecekler mi?

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