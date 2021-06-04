Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'u anlatırken "Haziranda temel atacağız. Altı köprüden ilkinin inşaatı da başlayacak" dedi. Bu sözleri dinlerken yaşam süremizin kısalığı ile vatanın yaşadıklarının ne kadar sonsuz olduğunu düşündüm.



Marmaray açılırken

Mesela, Binali Yıldırım bizi Marmaray'a Cağaloğlu'ndan bindirmiş ve karşı tarafta Üsküdar'da indirmişti. Marmaray projesi tamamlandığı için kimse telaş etmiyordu ve Boğaz'ın altından raylı sistemle geçmek hepimize çok doğal geliyordu. O anda bu projeyi Turgut Özal'ın görmediğini, bilmediğini düşündüm. Biz gazeteciler, ikinci boğaz köprüsünden ilk defa Özal'ın daveti üzerine bir otobüsle geçmiştik. Ve o otobüste Özal, karayolları bürokratlarıyla "Bu köprünün yollarını neden böyle dar yaptınız" diye tartışmıştı.



Özal göremedi

Özal, Marmaray'ı görmediği gibi, Kanal İstanbul'u da göremeyecek. Yılda 50 bin tane teknenin, tankerin geçişine tanık olamayacak. Bu açıdan baktığınızda Adnan Menderes hiçbir boğaz köprüsünü göremedi. Oysa ben Çanakkale Köprüsü'nü görmeyi bile ümit ediyorum. Ve daha ötesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba bu hafta ne gibi müjdeler verecek?" diye merak ediyorum.



Acaba müjdeler ne

Uzmanlar bu müjdeler konusunda tahminler seslendirmişler. Gas&Power Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış, Türkiye'nin petrolde yaklaşık yüzde 92, doğalgazda ise yüzde 99 ithalata bağımlı olduğunu hatırlattıktan sonra, "Stratejik bir emtia olan bu iki üründe dışa olan bağımlılık arz güvenliği açısından bir risk oluşturuyor. Aynı zamanda Türkiye her yıl on milyarlarca doları, petrol ve gaz ithalatı için yurt dışına ödüyor. Karadeniz'de geçtiğimiz sene yapılan keşif ve yarın açıklanması muhtemel yeni keşifler, hem ülkemizin kendi yerli kaynakları olması hem de dışarıya olan bağımlılığın ve ithalatın düşürülecek olması nedeniyle oldukça önemli" demiş.



Biz göreceğiz

Kıbrıs Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Necdet Pamir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili olarak, "Tuna 1'den sonra Türkali 1 ve 2 kuyuları delindi. Bir de Amasra 1... Buralardaki gelişmelerle ilgili bir açıklama yapacaktır" tahminini seslendirmiş...

Söyleyeceğim şudur: Ben ve şu anda yaşayanlar bu müjdelerden yararlanacağız.