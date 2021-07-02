İlgi çekici bir dönem yaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarından kaynaklanan muhalefet sözcülerine göre her şey daha kötüye gidiyor. Bu arada muhalefet liderlerinden çok sosyal medya hesaplarından topluma öfkelerini kusan mafyatik tipler dinleniyor. Ne var ki AK Parti kanadında da sanki yeni iktidar olunmuş gibi icraat programları açıklanıyor ve yeni tesislerin temeli atılıyor. Sanki iki ayrı ülke veya iki farklı dünya var bu topraklarda.



KADIN VE ŞİDDET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Eylem planımızın asıl amacı, toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili olarak da "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek değildir" ifadelerini kullandı.



YUNUS EMRE DİZELERİ

Aslında bu gibi durumları yorumlamak yerine bugün bir Yunus Emre şiirine kulak vermek daha sağlıklı olacaktır. İşte "Ne söylerler, ne bir haber verirler" şiiri...

"Yalancı dünyaya konup göçenler

Ne söylerler, ne bir haber verirler

Üzerinde türlü otlar bitenler

Ne söylerler, ne bir haber verirler



Kimisinin üstünde biter otlar

Kiminin başında sıra serviler

Kimi masum, kimi güzel yiğitler

Ne söylerler, ne bir haber verirler



Toprağa gark olmuş nazik tenleri

Söylemeden kalmış, tatlı dilleri

Gelin, duadan unutman bunları

Ne söylerler, ne bir haber verirler



Yunus der ki, gör takdirin işleri

Dökülmüştür kirpikleri kaşları

Başları ucunda hece taşları

Ne söylerler, ne bir haber verirler"