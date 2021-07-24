Bu topraklarda yaşayıp, bu doğanın tüm imkânlarından yararlanan bir kesim var. Ama bunlar kendilerini bizlerden farklı görüyorlar. "Biz sizin gibi değiliz, biz Beyaz Türkleriz" diyorlar.



Amerikalı olmak

Bu uyumsuz insanların sayıları bazen tırmanır. Çok iyi hatırlıyorum. 1970'lere dayanan dönemde 70 bin Beyaz Türk, Amerikan vatandaşı olmak için başvurmuştu.

Şimdi bunlar kaç kişi bilemiyorum. Ama bizi mutlu eden ve vatanımıza bağlılığımızı artıran ne varsa, bunlar mutsuz oluyor.

Baş düşmanları da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan...



Hedef Rize

Bayram günü Cumhurbaşkanı ile telefon aracılığıyla bayramlaşırken, sesindeki kırıklığı hissettim. Hemen açıkladı, "Rize'ye baksana, bu kent bu hale düşmüşken bayram sevincini nasıl yaşarım" dedi. Dün de Rize'deydi Erdoğan...



İcraat programı

Cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra selin vurduğu Rize'de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 milyon TL'lik kaynaktan 3 milyon liralık kaynak vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.

119 köyde binaların hasar tespitleri 2 gün içinde tamamlanmıştır.

Toplam 550 konut inşa edeceğiz.

Köylerimizde altında ahırı olan 50 adet köy evi yapacağız. 5 adet çay evi yapma kararı aldık. 1 sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız" demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne olur bu yamaçlarda 5-10 katlı binalar yapmayın" diye konuşmuş.



Mutsuzluğun ilacı

Anlatmak istediğim şey bu...

Türkiye'nin her tür mutsuzluğu ile uykusu kaçan bir seçilmişimiz var. Onu Kıbrıs'ta da, Azerbaycan'da da, Doğu Akdeniz'de de görebilirsiniz. Ve bilirsiniz ki, Erdoğan'ın mutluluğu hepimizin mutluluğudur.