Kamuoyunun cevabını merak ettiği soru şu: Pandemi diye bildiğimiz Kovid-19 salgın süreci Türkiye'de iyi yönetilebiliyor mu?

Dün yabancı basında önemli bir haber vardı.

Buna göre Amerikan istihbarat servisinin 13 elemanı, Kovid-19 virüsünün genetik bir silah olup olmadığını araştırmış ve sonuçta kesin bilgi edinememişler.

Bu arada bütün dünyada aşı konusunda yoğun tartışmalar sürüyor.

Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde aşı karşıtları gösteriler yapıyor.



RAKAMLAR ARTIYOR

Bize gelince... İki senedir her gün televizyonda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı izliyoruz.

Ancak Koca, Sağlık Bakanı olarak değil sanki bir istatistik görevlisi olarak konuşmalar yapıyor ve sürekli rakam veriyor.

Bu rakamların dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iyiye gittiğini söyleyemeyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında da 10 Türk kentini riskli olarak saydı.

Aşılıların içerdiği riskler konusunda en ufak bir aydınlatma yapmadı.

Topu sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atarak bu sorunu idare edemeyiz.

Pandeminin ilk dönemlerinde yapılan açıklamalara göre hava ısındıkça salgın riski de azalacaktı.

Ama şimdi aşı konusunda çok başarılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hastalık ve ölüm rakamları tırmanıyor.

Peki bunun anlamı nedir?



BELİRSİZLİK ORTAMI

Acaba Sağlık Bakanı'nın başvurduğu komiteler görevlerini tam yapmıyorlar mı?

Bu tablonun gerisinde müthiş bir belirsizlik ortamı var.

Neyin, neden ve ne zaman yasaklanacağını kimse bilemiyor.

Okullar açılırken çocuklara aşı yapmak doğru mu yanlış mı bilinmiyor.

İşte bu ortamda pandemi sürecini yönetmeye çalışıyoruz.

İşimiz kolay değil.