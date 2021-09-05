Günlük gazete haberlerini değerlendirerek Türkiye'nin gündemini saptamaya çalışırsanız garip sonuçlar elde edersiniz.

Buna göre Türkiye'de en önemli iki olaydan biri trafik kazaları, diğeri de futbolcu transferleridir.



DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETMEK!

Trafik kazalarına baktığımız zaman genel olarak sebebi, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesidir.

Buna göre TIR sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybedince otobüs durağına girer ve oradaki yayaları ezer.

Ya da kamyon sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybettiği zaman köprüden aşağı yuvarlanıp aşağıdaki otomobilleri de ezerek en az 20 kişinin ölümüne sebep olur.

Modern toplumlarda direksiyon hâkimiyetini kaybetmek gibi bir kavram yoktur.

Eğer arabayı kullanan kişi o anda yaptığı işten daha önemli olarak telefonla görüşmeyi, mesaj yazmayı, yanındakilerle şakalaşmayı veya arkasına önünden çok bakmayı alışkanlık haline getirdiyse bunun Türkçe'deki karşılığı direksiyon hâkimiyetini kaybetmek oluyor.



DEDİĞİ DEDİK TEKNİK YÖNETİCİLER

İkinci önemli olay, adını ve milliyetini hiç bilmediğimiz genç insanların milyonlarca euro'ya birtakım kulüplere transfer olmalarıdır.

Bu vesileyle Türkiye'de dediği dedik adamların futboldaki teknik yöneticiler olduklarını görürsünüz.

Bu ünlü yöneticiler, bazen sırıtarak bazen asık suratla pozlar vererek genç insanların kaderlerini değiştirirler.

Tabii ki bir toplumun gündemi bu iki olaya bakılarak saptanamaz.

Biliyoruz ki Türkiye'de uzun zamandır aşk yaşayan insanların evlenmekten vazgeçmeleri de önemli bir olaydır.

Bunun gibi uzun süren evliliklerin bitmesi de toplumun ilgisini çekiyor.

Bu arada son bir olay, çok seçkin, çok zengin bir aile reisinin eli silahlı yardımcılarıyla bir inşaatı basması oldu.



TÜRKİYE'NİN SORUNLARI BAŞKA

İşin şaka yanını anlatmaya çalıştık, oysa biliyoruz ki Türkiye'nin sorunları ve bu sorunların çözümleri, ne trafik kazalarında ne de futbolcu transferlerinde aranabilir.